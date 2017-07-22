 الإطاحة بعمالة وافدة تسرق رصيد وشرائح اتصالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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الإطاحة بعمالة وافدة تسرق رصيد وشرائح اتصالات

الإطاحة بعمالة وافدة تسرق رصيد وشرائح اتصالات
المناطق_الرياض

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة الجرائم بكافة اشكالها فقد توفرت معلومات لدى الجهات المختصة بشرطة المنطقة تفيد عن اتخاذ عدد من العمالة الوافدة شقة سكنية بأحد احياء وسط العاصمة الرياض وكراً لها لممارسة نشاطات غير نظامية تمثلت في سرقة رصيد شحن شركات الاتصالات و تفريغه في شرائح اتصال مسبقة الدفع لغرض المتاجرة بها لحسابهم الخاص .

عليه فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحه و تتبعها و قامت الجهة المختصة بشرطة المنطقه بجملة من الاجراءات البحثية , أسفرت عن ضبط ستة متهمين بحوزتهم عدد ( 2650 ) شريحة اتصال مسبقة الدفع و عدد ( 4 ) جهاز قارئ بينات يستخدم في سحب و تحميل الرصيد و عدد ( 6 ) جهاز قارئ بصمة و عدد ( 2 ) جهاز كمبيوتر محمول , وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب اليهم .

تم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .

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