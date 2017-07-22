 السجون..تؤكد هروب “4” سجناء من سجن تبوك وتنفي أن يكون أحدهم محكوم بالقصاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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السجون..تؤكد هروب “4” سجناء من سجن تبوك وتنفي أن يكون أحدهم محكوم بالقصاص

السجون..تؤكد هروب “4” سجناء من سجن تبوك وتنفي أن يكون أحدهم محكوم بالقصاص
المناطق_تبوك

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور ” أيوب بن حجاب بن نحيت” صحة الأخبار التي تحدثت عن هروب “4” من نزلاء سجن تبوك العام فجر اليوم السبت.

وأفاد العميد أيوب بن نحيت بأنه في تمام الساعة الخامسة والنصف من فجر هذا اليوم السبت تمكن “4” نزلاء في إدارة سجن تبوك من الهروب من سجن تبوك العام.

ونفى بن نحيت المعلومات المتداولة حول كون أحد النزلاء من المحكوم عليهم بالقصاص، وأشار بأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاستكمال إجراءات البحث والتحقيق بحكم الاختصاص.

وكانت رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منذ صباح اليوم خبرا مفاده هرب “4” نزلاء في سجن تبوك العام بينهم أحد المحكوم عليهم بالقصاص فجر اليوم السبت.

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