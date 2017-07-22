أمانة الأحساء: 53 مليوناً لمشروع نظافة العيون وتوابعها

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ مشروع عقد النظافة الجديد لمدينة العيون وتوابعها بالأحساء بمخصصات مالية بلغت 53939870 (ثلاثة وخمسون مليوناً وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعون ) ريالاً لمدة 5 أعوام .

وأوضحت أمانة الاحساء انه سيتم البدء في تشغيل المشروع اليوم الاحد 29 شوال ، واكدت الامانة على ان إعتماد هذا المشروع المتكامل سيُسهم في الارتقاء بأعمال النظافة العامة في المدينة وتوابعها انطلاقاً من الحاجة الفعلية لمشروع بهذا الحجم بما يتوائم مع نسبة التمدد العمراني والكثافة السكانية وفق الدراسات التخطيطية للمنطقة ، في ظل الدعم اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – لكافة القطاعات على مختلف الأصعدة والقطاع البلدي على وجه الخصوص وصولاً الى خدمة امثل للمواطن .

الجدير ذكره ان أمانة الاحساء عززت جهودها خلال الفترة الماضية في اعتماد وتشغيل 7 عقود نظافة جديدة في المدن والبلدات والهجر ، حيث تم تخصيص 4 عقود نظافة لمدينتي الهفوف والمبرز بتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 650 مليون ريال ، بالإضافة الى تخصيص وتشغيل مشروعين آخرين بمدينتي الجفر والعمران وتوابعهما بمخصصات مالية بلغت 190.185000 ” مائة وتسعون مليوناً ومائة وخمسة وثمانون ألف ” ريال ، وكذلك تشغيل مشروع النظافة العامة للهجر لمدة 5 أعوام بكلفة بلغت 17 مليون ريال ،وقد عمدت الامانة الى تقسيم المدن والبلدات الى عدة مشروعات نظافة ذات عقود مستقلة، توافقاً مع عمليات البحث الاستقصائية والدراسات المستفيضة في نسبة التمدد العمراني والكثافة السكانية والمساحة الجغرافية للمنطقة .