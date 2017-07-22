 النائب العام يحذر من سجن أي متهم بدون سند نظامي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

النائب العام يحذر من سجن أي متهم بدون سند نظامي السجون..تؤكد هروب “4” سجناء من سجن تبوك وتنفي أن يكون أحدهم محكوم بالقصاص الإطاحة بعمالة وافدة تسرق رصيد وشرائح اتصالات مصر: الحكم بإعدام 28 متهماً في قضية اغتيال النائب العام ترمب يستقبل سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الجبير: ينبغي أن لا يكون هناك أي تسامح مع التطرف والإرهاب خلال فعاليات اليوم العالمي للبهاق.. متخصصون: لا علاقة بين البهاق ومرض السرطان الإشراف الاجتماعي بالرياض ينظم رحلة لـ”30″ يتيمة إلى محافظة الطائف إقبال كبير على فعاليات مهرجان بني حسن 38 بمنطقة الباحة أمين نجران: الأوامر الملكية تعزز الأمن والاستقرار أمين نجران يلتقي رئيس المجلس البلدي ونائبه حدد فكرة مشروعك السياحي في دورة تدريبية بنجران

النائب العام يحذر من سجن أي متهم بدون سند نظامي

النائب العام يحذر من سجن أي متهم بدون سند نظامي
المناطق_الرياض

حذّر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب من إيقاف أي مواطن أو مقيم بدون سند نظامي، كما شدد أنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز النّظام وتفعيل المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه “يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقرر في هذا النظام لاشراف النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا)، وللنيابة أن تطلب من الجهات المختصة في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ولها أن ترفع دعوى تأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية”.

وأكد في تعميم وجهه للجهات المعنية بأعمال الضبط الجنائي (حصلت الرياض على نسخه منه) من إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الواردة بالقرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435 ووفقا لما نصت عليه المادتان (30/33) من نظام الإجراءات الجزائية والمادتين (1/19) و(1/24) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وأكد الشيخ المعجب في تعميم وجهه لتلك الجهات على التقيد بالنظام، محذرا المخالفين من المُحاسبة وفق المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر الاسبوع الماضي العديد من الأوامر بالافراج عن سجينات لازالت قضاياهم في مرحلة الضبط ولم تتوفر الأدلة الكافية لسجنهم والاكتفاء بالكفالة حسب النظام.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>