“ناسا” تطلق اسم الموهوبة السعودية “الشيخ” على أحد الكواكب

أطلقت الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء “ناسا” اسم الطالبة السعودية الموهوبة فاطمة الشيخ، على أحد الكواكب تقديراً لجهودها العلمية التي قدمتها لصالح علوم النبات لمشروعها ” المبتكر كارل2 في إنبات البذور الطفيلية “، الذي فازت به بالمركز الثاني في مجال علم النبات بمسابقة “إنتل الدولية للعلوم والهندسة ( INTEL ISEF) للعام 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت الشيخ ؛ بأن بحثها كان قد حصل على المركز الثالث في الأولمبياد الوطنية للإبداع العلمي والميدالية الفضية في مسابقة آيسويب الدولية، والمركز الثاني في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة العام الماضي 2016 ، وجائزة خاصة من شركة مونسانتو للابتكار والاستدامة في مجال علم النبات، وتكريم من الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء ” ناسا” بتسمية كوكب على اسمها، وأضافت أن مشروعها يهدف للتخلّص من رصيد البذور الطفيلية في التربة باستخدام مركب كيميائي مبتكر ويسير التكلفة وينظّف التربة الزراعية من هذه البذور الضارّة، حيث اختبرت المركّب الكيميائي المبتكر على أكثر من 9000 بذرة و20 نبتة عائلة.

وعبرت الموهوبة السعودية التي تبلغ من العمر 19 عاما، والمتخرجة من مدارس الفيصلية الإسلامية بالخبر، وتستعد للدراسة في جامعة براون، وهي واحدة من أعرق الجامعات الأمريكية وتقع في ولاية رود آيلاند، عن سعادتها وفخرها بإطلاق الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء ” ناسا” اسمها على أحد الكواكب.

واحتفت مديرة عام الموهوبات بوزارة التعليم هويدا البواردي، بإنجازات موهوبات الوطن العالمي، حيثُ قالت لـ فاطمة الشيخ؛ نبارك للوطن، ولكِ هذا الإنجاز والتميز، ممتدحه العمل الذي قمن به هولاء الطالبات لرفع اسم وعلم المملكة في المحافل الدولية وفق رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020.