ارتفاع عمليات وزارة العدل بنسبة 7.2% خلال الأسبوع المنصرم

الرياض – مبارك العكاش

حققت محاكم وكتابات العدل في مناطق المملكة ارتفاعا في حجم العمليات والأعمال المنفذة والموثقة خلال الأسبوع المنصرم مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بنسبة 7.2%، حيث بلغت خلال الفترة من 22 شوال حتى 26 شوال 1438هـ ،160799 عملية.

وكشفت بوابة ذكاء الأعمال الخاصة بمتابعة سير أعمال وزارة العدل في المحاكم وكتابات العدل، أن نسبة عمليات المحاكم بلغت 45% فيما بلغت نسبة عمليات التوثيق من إجمالي العمليات 37%، أما عمليات التنفيذ فبلغت نسبتها 17%.

وأوضحت الوزارة أن البوابة ترصد الأعمال في 3 أقسام هي: قسم العمليات القضائية “خاصة بأعمال المحاكم”، وعمليات التوثيق “خاصة بكتابات العدل”، وعمليات التنفيذ “خاصة بمحاكم التنفيذ”.

وبلغ إجمالي العمليات القضائية 73088 عملية ما يشكل 45% من إجمالي عمليات الأسبوع، وتتنوع العمليات القضائية من إحالات وجلسات وأحكام وقرارات، إذ بلغ إجمالي الإحالات 23939 إحالة بمعدل 4787.8 إحالة يومياً.

أما الجلسات التي عقدت خلال الأسبوع المنصرم فارتفعت عن الأسبوع الذي يسبقه بواقع 34185 جلسة بمعدل 6837 جلسة يومياً، وكل ساعة يكون هناك 1139.5 جلسة، ما يعادل 18.9 جلسة في الدقيقة، وأصدرت المحاكم من الأحكام والقرارات 14964 حكما وقرارا بمعدل 2992.8 حكما وقرارا في اليوم.

وأنجزت كتابات العدل خلال الأسبوع 60158 عملية توثيق تشكل 37% من إجمالي عمليات الأسبوع، ونفذت كتابات العدل 18007 عمليات على العقارات بمعدل 3601.4 عملية يومياً، وكل ساعة يكون هناك 600.2 عملية، فيما اصدرت 42151 وكالة بمعدل 8430.2 وكالة يومياً، وكل ساعة يكون هناك 1405 وكالات.

ورصدت بوابة ذكاء الأعمال عمليات التنفيذ التي بلغت 27553 عملية تشكل 17% من إجمالي عمليات الأسبوع، وبلغ إجمالي عمليات الإحالات أو الطلبات في محاكم التنفيذ 14321 عملية بمعدل 2864.2 إحالة أو طلب يومياً.

وبلغت القرارات أو الأحكام الصادرة عن محاكم التنفيذ خلال الأسبوع 9208 أحكام وقرارات بمعدل 1841.6 قرار وحكم يومياً، فيما بلغ إجمالي المحاضر 4024 محاضر بمعدل 804.8 محاضر يومياً.