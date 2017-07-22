 الفضلي يوقع عقد تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه ببريدة بأكثر 47 مليون ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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الفضلي يوقع عقد تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه ببريدة بأكثر 47 مليون ريال

الفضلي يوقع عقد تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه ببريدة بأكثر 47 مليون ريال
المناطق_بريدة

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي عقد تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه السابعة ومستلزماتها ببريدة التابعة للمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة .
ويهدف العقد إلى تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه السابعة ومستلزماتها ببريدة خلال مدة المشروع البالغة 60 شهراً بقيمة إجمالية بلغت 47.4 مليون ريال.

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