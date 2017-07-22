وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي عقد تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه السابعة ومستلزماتها ببريدة التابعة للمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة .
ويهدف العقد إلى تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه السابعة ومستلزماتها ببريدة خلال مدة المشروع البالغة 60 شهراً بقيمة إجمالية بلغت 47.4 مليون ريال.
الفضلي يوقع عقد تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه ببريدة بأكثر 47 مليون ريال
وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي عقد تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه السابعة ومستلزماتها ببريدة التابعة للمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة .
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