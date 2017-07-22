بلدية الذيبية: 36 جولة ورفع أكثر من 710 طن مخلفات بناء ونفايات صلبة في أسبوع

قامت بلدية الذيبية ممثلة قسم النظافة والرقابة الصحية بجولات ميدانية خلال الأسبوع الماضي والتي شملت المدينة والمراكز التابعة لها والمحلات التجارية .

وأوضح رئيس بلدية الذيبية المهندس محمد بن سعود الرشيدي أن قسم النظافة، خلال الاسبوع المنصرم، قام برفع 392 طن من مخلفات البناء بالأحياء الداخلية, ورفع 325 طن من النفــايات الصلبــة , و تم استهلاك 10 لتر من المبيـدات الحشـرية .

وأشار الى أن قسم الرقابة الصحية قام بـ 36 جولة على المحلات الغذائية نتج عنها إغلاق محل لعدم وجود ترخيص مزاولة نشاط، و تحرير 6 مخالفات لعدم وجود شهادات صحية و مخالفات أنظمة صحة البيئة و عدم لبس القفاز , وبلغ مجموع الغرامات التي تم استحصالها 2100 ريال .

ودعا الرشيدي جميع المواطنين والمقيمين في الذيبية حال وجود مخالفات أو ملاحظات التعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.