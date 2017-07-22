تعليم جدة يكمل استعداداته لاستقبال ” سفراء العزم ” من أبناء وبنات شهداء الواجب

أكملت الإدارة العامة للتعليم بجدة استعداداتها لاستقبال طلاب وطالبات سفراء العزم من أبناء وبنات شهداء الواجب من تعليم صبيا وذلك اعتبارا من يوم غد السبت ،

وعبر مدير تعليم جدة المكلف الاستاذ يحيى القحطاني باسمه وباسم منسوبي تعليم جدة عن ترحيبه بابناء وبنات الشهداء والمشرفين والمشرفات المرافقين معهم مشيرا الى ان تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل اعتزاز جميع أبناء هذا الوطن ، كما ستكون أسرهم وذويهم محط الرعاية والاهتمام الدائمين من الجميع وفاء لكل من ضحى بنفسه خدمة لواجب الدين والوطن..

من جانبه أكد مدير التوجيه والإرشاد بتعليم جدة عيسى الزهراني ان فعاليات الاحتفاء بابناء وبنات الشهداء والبالغ عددهم 5 طلاب و5 طالبات بالاضافة الى مشرف ومشرفة من تعليم صبيا قد تم

الإعداد لها مبكرا من خلال اللجان المختصة بتعليم جدة والتي وضعت خطة متكاملة لبرنامج استضافة سفراء وسفيرات العزم تشمل العديد من الزيارات والفعاليات منها زيارة الأندية الموسمية والأحياء، والالتقاء بإخوانهم الطلاب ومشاركتهم في برامج الأندية، وكذلك زيارة المواقع التاريخية والأثرية والحضارية التي تزخر بها مدينة جدة بالإضافة إلى حضور الندوات التوعوية والتثقيفية التي يشارك فيها عدد من المختصين والتربويين، مؤكدًا أن جميع اللجان بتعليم جدة عملت على تهيئة متطلبات الزيارة والتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية ، متمنيًا للجميع طيب الإقامة بمحافظة جدة