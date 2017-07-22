 100 مليون توتر العلاقة بين اتحاد الكرة والناقل الحصري للدوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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100 مليون توتر العلاقة بين اتحاد الكرة والناقل الحصري للدوري

100 مليون توتر العلاقة بين اتحاد الكرة والناقل الحصري للدوري
المناطق_الرياض

كشفت مصادر عن  أن الاتحاد السعودي لكرة القدم منزعج جداً من تأخر الناقل الحصري لـ”دوري جميل” في سداد الدفعة المستحقة عليه والتي تتجاوز الـ100 مليون ريال تمثل حقوق النقل التلفزيوني لأندية “دوري جميل” الموسم الماضي، إذ تسعى الإدارة المالية في اتحاد الكرة إلى التواصل المستمر مع الناقل الحصري لسرعة السداد لكثرة المطالبات من الأندية والمساهمة بصورة كبيرة لسداد ديونها وتسجيل اللاعبين المحليين وغير السعوديين، من جهة أخرى يطمع الناقل الحصري بتشفير المنافسات المحلية السعودية في المواسم الستة المقبلة من العقد المبرم مع هيئة الرياضة لتعويض بعض الخسائر.

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