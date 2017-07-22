سفراء العزم في الرياض …وبرنامج حافل ينتظرهم

وصل وفد محافظة ظهران الجنوب سفراء العزم من الطلاب والطالبات أبناء وبنات المرابطين وشهداء الواجب في الحد الجنوبي إلى الرياض باستضافة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج “سفراء العزم” الذي يُعَد أحد مبادرات وكالتيْ وزارة التعليم للبنين والبنات ( الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد ) حيث ينفذ البرنامج في نسخته الثالثة بعد ما انطلق في مرحلته الأولى بمسمى “سفراء الحزم” وفي المرحلة الثانية أُطلق عليه “سفراء الأمل”.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن البرنامج يستهدف أبناء وبنات المرابطين وشهداء الواجب في الحد الجنوبي في الإدارات التعليمية ( نجران ، جازان ، سراة عبيد ، صبيا ، ظهران الجنوب ) بهدف الوفاء بمسؤولية وزارة التعليم تجاه طلاب وطالبات أبناء جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي وتمكين هؤلاء الطلاب والطالبات ممن عايشوا عاصفة الحزم ليكونوا سفراء لأقرانهم من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء المملكة لنقل مشاعرهم وتجاربهم لأقرانهم في الإدارات التعليمية الأخرى مما سيكون له الدور الكبير في تعزيز الوعي الكبير لدى الطلاب والطالبات .

هذا وسيقدم لسفراء العزم برنامج سياحي حافل طيلة استضافتهم في الرياض والتي ستستمر لمدة خمسة أيام حيث ذكر مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ محمود بن عبدالله القويحص أن البرنامج زيارة الأماكن التاريخية والمتاحف بالرياض ( مركز الملك عبدالعزيز التاريخي – قصر المربع – الدارة – قصر المصمك – البجيري – متحف صقر الجزيرة ) وزيارة المرافق الحضارية في العاصمة كبرج المملكة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزيارة ترفيهية لمدينة جمولي .

من جانبها ذكرت المساعد للشؤون التعليمية بالرياض الأستاذة حنان بنت عبدالله السلطان أن برنامج سفراء العزم سيحقق المزيد من التكاتف واللحمة الوطنية متمنية لسفراء العزم من طلاب ظهران الجنوب طيب الإقامة والاستمتاع بالبرنامج المعد لهم في العاصمة الرياض .