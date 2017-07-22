 أمين الشرقية يعتمد الشعار الجديد لمهرجان صيف الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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أمين الشرقية يعتمد الشعار الجديد لمهرجان صيف الشرقية

أمين الشرقية يعتمد الشعار الجديد لمهرجان صيف الشرقية
المناطق_الدمام

اعتمد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير شعار مهرجان “صيف الشرقية” للعام الحالي، والمزمع انطلاقه خلال الأضحى المبارك.

وأكد معاليه  في بيان صحافي؛ أن الشعار الجديد لمهرجان صيف الشرقية ٣٨ تم تصميمه وفق التراث الحضاري للمنطقة الشرقية، والذي حرصت اللجنة العليا للمهرجان على أن يرمز الى هوية المنطقة باعتباره إرث أصيل تحرص الأمانة على المحافظة عليه في جميع الشعارات الخاصة بالمهرجانات التي تقيمها على مدار العام.

ولفت الى أن شعار المهرجان يأتي مغايرا لجميع الشعارات السابقة اذ تحرص اللجنة العليا للمهرجان في كل عام على التنوع بشكل كبير والابتعاد عن التكرار، مع المحافظة على الهوية التراثية للمنطقة الشرقية، والذي يأتي من أهداف الأمانة في المحافظة على التراث الأصيل للمنطقة.

وأشار الى أن اللجان العاملة في المهرجان تعمل حاليا على الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمهرجان والمزمع إقامته على الواجهة البحرية في مدينة الدمام، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من التصور العام للمهرجان في نسخته الجديدة.

يذكر أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ترأس خلال الفترة الماضية العديد من الاجتماعات الخاصة بالمهرجان وقد وجه معاليه بوضع تصور جديد للمهرجان من خلال اختيار فعاليات جديدة تناسب العائلات والشباب في مختلف الأعمار، إضافة الى أن معاليه شدد على ضرورة أن تكون الفعاليات جديدة  مع أهمية التنوع الدائم للفعاليات والتي تتوافق مع تطلعات المواطنين والزائرين والسائحين للمنطقة الشرقية 

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