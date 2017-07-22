من الظهران وفي واحدة من تحديات ثقافة الواقع بنادي المسؤولية الاجتماعية … تحويل التطوع من ساعات إلى سلوكيات

تجاوز مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية عبر نافذته المجتمعية نادي المسؤولية الاجتماعية وبتعاون مباشر مع تعليم الشرقية مفهوم حصر العمل التطوعي في الحصول على ساعات تطوعية يمنحها الطالب إلى تعميق تجربته بغرس مفاهيمه بصورة أكثر أثرا على حياة الأفراد والكيانات.

الخيار الذي رسمه المجلس عبر ناديه هو أن يعيش المستفيدون من الطالبات تجربة خدمة المجتمع أفرادا وكيانات ويرسخوا مشروعا وطنيا يمثل واحدة من تحديات ثقافة الواقع في مشهد يتجاوز التقليد ليضع بصمة (( شعارها بصمة خير في أرض الخير)) .

وذكرت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية مديرة النادي لولوه الشمري أن مشروع العمل التطوعي أحد أضلاع وركائز المجلس التي ينطلق عبره في الوصول إلى المجتمع و ينتقلوا حقيقة من إطار الحيز الذي أصبح دارجا ومنحصرا في ثقافة الحملات التطوعية إلى افق يكون فيه التطوع سلوكا يصنع الفرق ويبني المجتمعات بهدف تعميق الوعي الوطني وجعله مثال حي يؤكد معنى الاحساس بمفهوم العيش على تراب هذا الوطن الأصيل حتى يتمكنوا من وضع بصمتهم الوطنية على كل مكتسباته الحضارية في كل جزء يمرون بجواره ويقيمون برنامجهم في كنفه .

وأضافت الشمري بأن هذا النادي نجح في غرس فكرة المجلس الذي ربط الطالبات بالمجتمع والتفاعل معه , وغرس قيمة التطوع وإفادة المجتمع , وتدريبهم على التنظيم والتخطيط , وترك بصمة حيوية تاريخية لا تمحى من ذاكرتهم .

وقالت في إطار اهتمام النادي بدعم الصورة الذهنية للمتطوعين الشباب والشابات وتنمية حس التطوع والعمل الجماعي يعتزم فريق انا مسؤول التطوعي بالمشاركة مع نادي المسؤولية الاجتماعيه بالقيام بمهام النظام والمسانده خلال فترة النادي الصيفية.

وسيقوم فريق انا مسؤول بالمساهمه في برنامج التصوير الفوتوغرافي والعمل على توثيق البرامج المشاركه في نادي المسؤولية.

ومن ضمن تلك البرامج برنامج ” انا استطيع” لتطويرمدارك الطفل وتوسيع افاق التفكير لديه ، وبرنامج نادي اللياقه البدنيه لنشر الوعي الصحي والرياضي على ممارسة الرياضة ، وبرنامج التغطية الإعلامية والمختص في صنع الأفلام القصيرة وتطوير مهاراتهم الاعلاميه ، وبرنامج منصة المبادرات الذي يهدف لتحفيز التفكير الابداعي للطلاب واكتساب عدة مهارات ، وبرنامج سراج الذي يعتمد على البحوث الميدانية والتجارب المجتمعية ، وبرنامج عيش السعودية الذي يعتمد على تعزيز روح المواطنة وتنمية القيم التاريخية في نفوس الطالبات .

ويحرص فريق انا مسؤول على تحقيق شراكة نجاح مع جمعية عطاء الخيرية وذلك لتقديم لفته تسويقية فعاله تدعم الاسر المنتجة من خلال عرض منتجاتهم بصوره احترافيه تدعم مشاريعهم داخل وخارج السوق.

يذكر أن فريق انا مسؤول التطوعي قام مؤخرا بتوزيع لوحات إرشادية توعوية بالنظافة في مجمع الراشد بالخبر.