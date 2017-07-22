انطلاق فعاليات نادي​ ​فطن النوعي الصيفي بتعليم الأحساء تحت شعار ” صيف الوطن لجيل فطن ”

دشّن​ ​ا​لمدير العام أحمد بن محمد بالغنيم مدير تعليم الأحساء فعاليات​ ​وحسابات التواصل لنادي​ ​فطن النوعي الصيفي للبنين والبنات تحت شعار ” صيف الوطن لجيل فطن ” ضمن ثمانية أندية صيفية على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، واطلع سعادته على البرامج والأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية المقدمة للطلاب من سن 6 – 18 عاماً، معرباً عن سعادته بما شاهد من برامج نوعية يقوم عليها خبراء ومدربون أكفاء.

​جذبت أندية فطن النوعية الصيفية ​أكثر من 200 طالب​ و200طالبة في اسبوعها الأول ​ ضمن نشاطاته وفعالياته التي بدأت يوم الأحد الماضي بمتوسطةالملك سلمان(بنين )و​​بمقر الثانوية ​الثالثة بالمبرز (بنات )وتستمر لمدة ستة أسابيع ويشهد النادي إقبالاً كبيراً من الطلاب​ ​و​الطالبات ​من جميع المراحل التعليمية ​.​نفذ​ت​ ​​لأندية ​عدداً من الدورات التدريبيةو​البرامج والأنشطة اليومية في المجال الرياضي والترفيهي والتطوعي.​وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء المشرف العام على النادي على أهمية الاهتمام بنوعية البرامج المقدمة من قبل مدربي وخبراء برنامج فطن والتى تعنى بتكوين الاتجاهات الإيجابية وتنمية الذات لأبنائنا الطلاب لوقايتهم من الأفكار المنحرفة والسلوكيات الخاطئة وتعزيز القيم الدينية والوطنية والاجتماعية، مشيراً إلى الدور المأمول من أندية فطن الصيفية في بناء قنوات اتصال فاعلة مع المجتمع المحلي

من جهة أخرى افتتحت مساعدة المدير العام ​للشئون ​​ ​التعليمية رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن ​بمحافظة الأحساء ​خلود بنت صالح الكليبي، ​(​نادي فطن للبنات ​)​ بحضور مسؤولات البرنامج اللاتي قدمن شرحاً عن المناشط التي يقدمها النادي للطالبات.​ وبحضورالممثل الإعلامي للنادي سهير بنت حمد الحواس ​ وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة ترحيبية لم​ديرة النادي ، قدمت خلالها وصفاً مفصلاً عن دور النادي في ​تقديم برامج وفعاليات متعددة تتيح ل​لطالبات الفرصة لقضاء أوقات ماتعة ومفيدة تدعم السلوك الايجابي في شخصياتهن وتقيهن من مزالق المهددات الفكرية والاجتماعية .

بعدها قدمت مساعدة المدير العام لشؤون ​التعليمية ​، كلمة أشادت فيها ببرنامج فطن ودوره الريادي في تقديم العديد من المبادرات الرائدة والنوعية ومن أمثلتها أندية فطن النوعية “صيف الوطن لجيل فطن”، والذي سيقدم من خلالها برامج نوعية في عدة مجالات منها التدريبية والترفيهية والتثقيفية والشراكة المجتمعية التي تهدف إلى زيادة الوعي والتفكير والانضباط السلوكي وإكسابهم المهارات بما يعزز الانتماء للدين والوطن.