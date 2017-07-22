الأمطار تغسل غبار أبها الساحلي

غسلت الأمطار الغبار الذي تعرضت له مدينة أبها خلال الأسبوع المنصرم وذلك نتيجة هبوب الرياح الجنوبية أو بما يسمى رياح الغبرة على السواحل الخاصة بمنطقة عسير ومنطقة جازان والتي يصل تأثيرها إلى مرتفعات المنطقة خصوصا مدينة أبها وما جاورها .

فقد هطلت أمطار متوسطة عصر اليوم شملت مدينة أبها والمنتزهات القريبة منها مثل السودة وقرى علكم والسقا وشعف آل ويمن وبني مازن سالت على إثرها الجبال والشعاب وقد أدت هذه الأمطار إلى تلطيف الأجواء وصفائها وإلى نزول درجات الحرارة التي تلامس 20 درجة خلال ساعات العصر والمساء .