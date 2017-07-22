فريق ونعم الأثر التطوعي ينظم “ورشة عمل” للفتيات في دار الحضانة الاجتماعية بالدمام

أقام فريق ونعم الأثر التطوعي مبادرة لبنات دار الحضانة الاجتماعية بمدينة الدمام، أمس الخميس الموافق20/7/2017 تحت مسمى ” جلستنا رايقه ” وبحضور ضيفة الشرف سيدة الأعمال “منال يوسف الجغيمان ” المالك لمؤسسة قنوات المستقبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وتخللت المبادرة جلسة حوارية تضمنت عدة مواضيع إيجابية مثل معنى التطوع وصور للتطوع في حياتنا اليومية ، من تقديم منال العوفي وأسماء القحطاني وريم القحطاني ، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الأركان التفاعلية التي تتناسب مع ميول الفتيات ورغباتهن ، كالركن التجميلي بمشاركة من صالون لمسات الخبر مع الشرح للفتيات عن المكياج وتسريح الشعر.

وتواجد ركن الرسم الكاريكاتيري وركن المفرحات والذي اشتمل على وجود الأطعمة والحلوى وأنواع القهوة ، واختممت المبادرة بتوزيع الاهداءات من فريق “ونعم الأثر” الى فتيات الدار.

وأشارت مشرفة الأنشطة الداخلية في دار الحضانة بمدينة الدمام أمل الخطيب ، بأنه برنامج رائع ومتكامل مع وجود فريق متعاون ومبدع ، وجهود يشكر عليها القائمين بهذه المبادرة ، وأضافت قائدة فريق “ونعم الأثر” أسماء القحطاني: سعدنا جداً بإتاحة الفرصة لنا في تقديم ورشة عمل للفتيات في دار الحضانة الاجتماعية بالدمام