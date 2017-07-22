سياحة الطائف تنفذ 300 جولة رقابية على الفنادق والوحدات المفروشة

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف 300 جولة رقابية على دور الايواء السياحي من فنادق وعمائر شقق مفروشة وفلل وشاليهات سكنية وموتيلات ونزل ريفية ، وجرى ضبط قرابة 50 مخالفة متنوعة بأنحاء المحافظة والمراكز السياحية التابعة ، شملت مخالفة الأسعار ومخالفة سوء نظافة المرفق السكني، وعدم إبراز الترخيص، ومخالفات المزاولة وعدم وجود ترخيص من الهيئة بالاضافة إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة في بعض المرافق السكنية السياحية .

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف خالد القهرة أن الجولات الرقابية مستمرة وفقاً لخطط العمل الموسمية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بتوجيهات الأمير ‏سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، بهدف ضمان تجويد الخدمات الفندقية المقدمة للنزلاء من الزوار والمصطافين والسائحين ، وحث المستثمرين وأصحاب مرافق الإيواء السياحي على بذل مزيد من الجهد والعمل لتقديم خدمات مميزة والارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار ومصطافي محافظة الطائف خاصة أن المحافظة تشهد العديد من البرامج والفعاليات السياحية على مدار الصيف الحالي .