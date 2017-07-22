 نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في زيارة لسوق عكاظ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في زيارة لسوق عكاظ الأمطار تغسل غبار أبها الساحلي سياحة الطائف تنفذ 300 جولة رقابية على الفنادق والوحدات المفروشة فريق ونعم الأثر التطوعي ينظم “ورشة عمل” للفتيات في دار الحضانة الاجتماعية بالدمام انطلاق فعاليات نادي​ ​فطن النوعي الصيفي بتعليم الأحساء تحت شعار ” صيف الوطن لجيل فطن ” سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا يستقبل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمين الشرقية يعتمد الشعار الجديد لمهرجان صيف الشرقية من الظهران وفي واحدة من تحديات ثقافة الواقع بنادي المسؤولية الاجتماعية … تحويل التطوع من ساعات إلى سلوكيات شقيق الشاعر ضاوي العصيمي في ذمة الله رئيس مجلس الشورى ينوه بإنشاء رئاسة أمن الدولة اللاعب مصطفى إدريس يشكر “الأمير متعب بن عبدالله لمتابعته لوضعه الصحي سفراء العزم في الرياض …وبرنامج حافل ينتظرهم

نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في زيارة لسوق عكاظ

نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في زيارة لسوق عكاظ
المناطق_عادل الزهراني

بتوجيه كريم من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية معالي الشيخ سليمان بن  عبدالله أبا لخيل وبمتابعة من فضيلة وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية المشرف العام على الأندية الصيفية أ.د/ ابراهيم بن محمد قاسم الميمن  قام نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المعهد العلمي في محافظة الطائف  بزيارة طلابية إلى سوق عكاظ يتقدمهم فضيلة مدير النادي الأستاذ ناصر بن سعيد القرني والأساتذة الكرام مشرفي النادي وكان في استقبال الوفد الزائر عدد من الضباط المشاركين في المهرجان ، حيث قام الرائد  حسن  العمري  بتعريف المشاركين في النادي على ما تقدمه القيادة الرشيدة من تجهيزات لأجل حماية المواطن في هذا البلد الآمن، كما تعرف المشاركون على ثمن الأمن الذي نعيشه وما قدم من تضحية بالروح فداء للدين ثم الوطن واطلع الوفد على مجموعة من أجنحة السوق شملت ركن الشهداء في المعرض وعدد من البرامج المقدمة في السوق من مسرحيات تاريخية وإبداعات فنية قدمها هواة الرسم والتصوير، وأعمال الأجداد الحرفية سواء في هذا البلد أو في بلاد ضيوف السوق.
وإذ يقوم النادي بهذه الزيارة لسوق عكاظ التاريخي؛ ليسعى إلى تعزيز الانتماء لهذه البلاد المباركة وتعريف الأبناء بتاريخ أجدادهم وتقديم صورة حسنة عن الحضارة العربية التي زادها الإسلام تقدما ورفعة كما تعرف الوفد على ما يُقدم لأجل أمن بلد الحرمين الشريفين من جهود وتجهيزات، وما يقدمه الأبطال على الحدود لأجل هذا الهدف، كما أن فيها إثراءً معرفياً للنشء من خلال ترسيخ المعارف – من أشعار وقصص- بحكايتها في المكان الذي وقعت فيه.
كما وعبر مدير نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ ناصر القرني عن شكره للقيادة الكريمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده  ولأمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين ولرئيس هيئة السياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان على اهتمامهم ورعايتهم لهذا السوق التراثي الأصيل ، كما وجه شكره للقائمين على معرض القوات المسلحة والحرس الوطني على ما قدموه للوفد من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>