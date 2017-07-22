 الليلة.. انطلاق البطولة العربية للأندية في مصر …الهلال والنصر يمثلان الكرة السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الليلة.. انطلاق البطولة العربية للأندية في مصر …الهلال والنصر يمثلان الكرة السعودية نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في زيارة لسوق عكاظ الأمطار تغسل غبار أبها الساحلي سياحة الطائف تنفذ 300 جولة رقابية على الفنادق والوحدات المفروشة فريق ونعم الأثر التطوعي ينظم “ورشة عمل” للفتيات في دار الحضانة الاجتماعية بالدمام انطلاق فعاليات نادي​ ​فطن النوعي الصيفي بتعليم الأحساء تحت شعار ” صيف الوطن لجيل فطن ” سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا يستقبل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمين الشرقية يعتمد الشعار الجديد لمهرجان صيف الشرقية من الظهران وفي واحدة من تحديات ثقافة الواقع بنادي المسؤولية الاجتماعية … تحويل التطوع من ساعات إلى سلوكيات شقيق الشاعر ضاوي العصيمي في ذمة الله رئيس مجلس الشورى ينوه بإنشاء رئاسة أمن الدولة اللاعب مصطفى إدريس يشكر “الأمير متعب بن عبدالله لمتابعته لوضعه الصحي

الليلة.. انطلاق البطولة العربية للأندية في مصر …الهلال والنصر يمثلان الكرة السعودية

الليلة.. انطلاق البطولة العربية للأندية في مصر …الهلال والنصر يمثلان الكرة السعودية
المناطق_القاهرة

تنطلق البطولة العربية للأندية لكرة القدم الليلة بمشاركة ١٢ فريقًا، هي: الهلال والنصر السعوديان، والأهلي والزمالك المصريان، والترجي التونسي، والنفط العراقي، وعدد من الفرق العربية الأخرى.

وتعود البطولة العربية للأندية بعد فترة غياب دامت ٥ سنوات؛ لتحتضنها مصر من جديد. وتُقام اليوم مباراة حسين داي الجزائري مع الوحدة الإماراتي، والأهلي المصري مع الفيصلي الأردني في المجموعة الأولي.

فيما يلتقي فريق النصر السعودي مع العهد اللبناني الأحد، كما تقام مباراة الزمالك والفتح الرباطي المغربي.

وكانت البطولة العربية قد انطلقت في ثمانينيات القرن الماضي، وأقيمت النسخة الأولى في العراق بمشاركة ثلاثة أندية، هي (الشرطة العراقي والنجمة اللبناني والأهلي الأردني عام 1982)، وفاز بها الشرطة. وانتظمت البطولة في تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الجديد بجانب إقامة مسابقات أخرى لأبطال الكأس، لكنها لم تستمر طويلاً لأسباب تسويقية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>