الليلة.. انطلاق البطولة العربية للأندية في مصر …الهلال والنصر يمثلان الكرة السعودية

تنطلق البطولة العربية للأندية لكرة القدم الليلة بمشاركة ١٢ فريقًا، هي: الهلال والنصر السعوديان، والأهلي والزمالك المصريان، والترجي التونسي، والنفط العراقي، وعدد من الفرق العربية الأخرى.

وتعود البطولة العربية للأندية بعد فترة غياب دامت ٥ سنوات؛ لتحتضنها مصر من جديد. وتُقام اليوم مباراة حسين داي الجزائري مع الوحدة الإماراتي، والأهلي المصري مع الفيصلي الأردني في المجموعة الأولي.

فيما يلتقي فريق النصر السعودي مع العهد اللبناني الأحد، كما تقام مباراة الزمالك والفتح الرباطي المغربي.

وكانت البطولة العربية قد انطلقت في ثمانينيات القرن الماضي، وأقيمت النسخة الأولى في العراق بمشاركة ثلاثة أندية، هي (الشرطة العراقي والنجمة اللبناني والأهلي الأردني عام 1982)، وفاز بها الشرطة. وانتظمت البطولة في تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الجديد بجانب إقامة مسابقات أخرى لأبطال الكأس، لكنها لم تستمر طويلاً لأسباب تسويقية.