 قطرُ تغرقُ تغرقُ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قطرُ تغرقُ تغرقُ! الليلة.. انطلاق البطولة العربية للأندية في مصر …الهلال والنصر يمثلان الكرة السعودية نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في زيارة لسوق عكاظ الأمطار تغسل غبار أبها الساحلي سياحة الطائف تنفذ 300 جولة رقابية على الفنادق والوحدات المفروشة فريق ونعم الأثر التطوعي ينظم “ورشة عمل” للفتيات في دار الحضانة الاجتماعية بالدمام انطلاق فعاليات نادي​ ​فطن النوعي الصيفي بتعليم الأحساء تحت شعار ” صيف الوطن لجيل فطن ” سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا يستقبل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمين الشرقية يعتمد الشعار الجديد لمهرجان صيف الشرقية من الظهران وفي واحدة من تحديات ثقافة الواقع بنادي المسؤولية الاجتماعية … تحويل التطوع من ساعات إلى سلوكيات شقيق الشاعر ضاوي العصيمي في ذمة الله رئيس مجلس الشورى ينوه بإنشاء رئاسة أمن الدولة

قطرُ تغرقُ تغرقُ!

قطرُ تغرقُ تغرقُ!
المناطق _ فارس الغنامي

‏ما تزالُ قطرُ الدولةُ التي احتضنتْ وأرضعتْ جماعةَ الإخوانِ بالمالِ والدعمِ الممنهجِ، تحرّضُ بمنظورٍ فجٍّ وغيرِ مدروسٍ على تأليبِ المشهدِ السياسيِّ بالشرقِ الأوسطِ متمسكةً بهرطقاتٍ وتزييفٍ للحقائقِ بسذاجةٍ لا تقلُّ سخفًا عنْ قناتِها المبرمَجةِ على تخريبِ وتمزيقِ اللحمةِ الخليجيةِ لأهدافٍ توسُّعيةٍ غيرِ مسؤولةٍ, لا سيّما في هذا الوقتِ الحساسِ الذي نحنُ بحاجةٍ فيهِ إلى التعاضدِ كعائلةٍ خليجيةٍ، نتألمُ إذا اشتكى أحدٌ منْ أفرادِ هذهِ العائلةِ، فالسياسةُ القطريةُ على مرِّ السنواتِ الماضيةِ أقلُّ ما يقالُ عنها أنّها تتبعُ سياسةً صبيانيةً متخبطةً، في الوقتِ الذي منَ المفترضِ فيهِ أنْ يكونَ قادتُها ناضجينَ منْ تجاربَ سابقةٍ إلا أنّ المتابعَ يجدُ العكسَ منْ خلالِ التصريحاتِ الهزيلةِ وغيرِ المنطقيةِ، والتي تطالعنا بها الدوحةُ بينَ الحينِ والآخر.

قطرُ التي سعتْ لاستمالةِ جماعاتٍ إرهابيةٍ وتبنّي فكرها المتشدِّد منْ خلالِ منصةٍ إعلاميةٍ لم تخلُ منذُ نشأتِها من المساسِ بسيادةِ الدولِ الإستراتيجيةِ والتحريضِ المباشرِ على العنفِ بها من خلالِ استضافةِ معارضين للحكوماتِ العربيةِ، آخرُها حينما كانتْ تستضيفُ أي ضيفٍ من خلالِ برامِجها حتى لو كانَ أميًّا من أرصفةِ الشوارع, فالمهمُ لهذهِ القناة أن يكونَ الضيفُ ضدّ الحكومةِ المصريةِ.

الدولُ المقاطعةُ لا تزالُ متمسكةً بطاولةِ الحوارِ لكن بالمقابلِ نجدُ الاستماتةَ القطريةَ تتخذُ قاعدةَ “خالِفْ تُعرفْ”، كدستورٍ تنتهجهُ لحفظِ ماءِ وجهِها القبيحِ بعدَ كشفِ النقابِ عنهُ منذُ بدايةِ المقاطعةِ, فالدولُ المقاطِعةُ كانتْ ولا تزالُ متمسكةً بالشقيقةِ قطر من بابِ أنها دولةٌ جارةٌ, إلا أنّ خناجرَ الدوحةِ اشتدّتْ معَ بدايةِ المقاطعةِ, وهذا ما يدلُّ جليًا على عقوقِ هذه الدولةِ وضربِ جميعِ الاتفاقياتِ وحلولِ الأزمةِ بعرضِ الحائط, وها هي دولةُ الغازِ تغرقُ وتغرقُ ولَم تجدْ من ينقذُها منَ الغرقِ إلا دولةُ الملالي المصدِّرةُ للعنفِ والطائفيةِ, ولأنّ سياسةَ الدوحةِ عُرِفَ عنها التخبّطُ والمراهقةُ على كِبَرٍ، فسوفَ تجدُ أنَّ مصافحةَ العدوِّ الإيرانيِّ أشبهُ بمحاولةِ تقبيلِ رأسِ الأفعى، لكنْ بعدَ فواتِ الأوانِ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>