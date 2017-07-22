 الطيران الشراعي يختتم استعراضه في العقيق بعدة حركات بهلوانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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الطيران الشراعي يختتم استعراضه في العقيق بعدة حركات بهلوانية

الطيران الشراعي يختتم استعراضه في العقيق بعدة حركات بهلوانية
المناطق _الباحة
توافد المصطافين والأهالي خلال الستة أيام الماضية على ميدان الطيران الشراعي بالعقيق ليشاهدون الطلعات الجوية للطائرات الشراعية في سماء العقيق والتي انتظمت في طلعات متتالية و رسمت لوحات جمالية جاذبة وحركات بهلوانية وسط تصفيق الحاضرين اندهاشهم من إحترافية الطيارين وجمالية الأداء وبعدد اربع طائرات كفيلة بنثر المتعة على المشاهدين.
وذكر قائد الفريق الكابتن محمد علي الغامدي أن الطلعات استمرت من يوم السبت حتى يوم الجمعة بمتوسط ساعتين يوميا ، واشار انه كان هناك فرصة للمصطافين والزوار لمرافقة الطيار في جولة يحلق خلالها في فضاء العقيق والتقاط الصور التذكارية مؤكدا على سعادته على التحليق بالمحافظة كونه ابن من ابناء المحافظة وهذه المنطقة الجميلة واضاف انهم قدمو عدة عروض بهلوانية واستعراضية بعدد اربع طائرات شارك فيها عدد من الجمهور مبديا شكره لمحافظ العقيق غلاب بن غالب ابو خشيم على دعمه للفريق وتسهيل مهمتهم في تنفيذ عروض الطيران

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