 أمير تبوك : القرارات الملكية جاءت تجسيدا للرؤى الحكيمة لرؤية 2030م | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك : القرارات الملكية جاءت تجسيدا للرؤى الحكيمة لرؤية 2030م

أمير تبوك : القرارات الملكية جاءت تجسيدا للرؤى الحكيمة لرؤية 2030م
المناطق _واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي أن الاوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تأتي في سياق الخطوات الحثيثة والعمل المتواصل لتحديث الأنظمة بما يضمن الرفع من مستوى التنسيق وتوحيد الجهود والرفع من مستوى الأداء ودرجة الاتقان .
وأضاف سموه ýأن هذه الاوامر جاءت تجسيداً للرؤى الحكيمة والنجاح الكبير الذي حققته برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 م التي تحرص على كل ما يسهم في راحة المواطنين والمواطنات وتوفير العيش الكريم لهم، كما تعزز مظاهر التنمية والرخاء والاستقرار الذي تنعم به المملكة منذ تأسيسها.
وفي الختام سأل سموه الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله –

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