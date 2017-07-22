 فوق الحراير وفوق ملجّمَات الحْنُوك *** مسعى ميات السنين يحقّقه بضحَوَه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فوق الحراير وفوق ملجّمَات الحْنُوك *** مسعى ميات السنين يحقّقه بضحَوَه قرقاش : المواقف معروفة وتكرارها يعمق الأزمة أمير تبوك : القرارات الملكية جاءت تجسيدا للرؤى الحكيمة لرؤية 2030م الطيران الشراعي يختتم استعراضه في العقيق بعدة حركات بهلوانية قطرُ تغرقُ تغرقُ! الليلة.. انطلاق البطولة العربية للأندية في مصر …الهلال والنصر يمثلان الكرة السعودية نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في زيارة لسوق عكاظ الأمطار تغسل غبار أبها الساحلي سياحة الطائف تنفذ 300 جولة رقابية على الفنادق والوحدات المفروشة فريق ونعم الأثر التطوعي ينظم “ورشة عمل” للفتيات في دار الحضانة الاجتماعية بالدمام انطلاق فعاليات نادي​ ​فطن النوعي الصيفي بتعليم الأحساء تحت شعار ” صيف الوطن لجيل فطن ” سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا يستقبل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

فوق الحراير وفوق ملجّمَات الحْنُوك *** مسعى ميات السنين يحقّقه بضحَوَه

المناطق _ الرياض

عندما تتفتّق قريحة الكبار وتتفرد في طرح قضايا الأمة، وتنطلق في الوصف الذي لا يستطيعه إلا هم.. تجدك لحظتها منهمكٌ في السماع وتسليم جميع حواسّك لمتابعة تلك المفردات المتمكنة التي يجمعها هؤلاء المبدعون في قصيدة أقل مايقال عنها أنها من فرائد مايسمع..

وعندما يتجه الحديث نحو الشاعر الكبير والمتفرد المرحوم بإذن الله سعد بن جدلان الأكلبي تجدك أمام مفردات غريبة وقوية ومحبوكة بأسلوب لا يتقنه إلا ذلك المبدع رحمه الله، وهو من القلائل الذين يبدعون في جمع النقائض في قصائدهم وحبكها واختيار “قافية” قوية وصعبة المنال لا يستطيعها إلا أمثال سعد بن جدلان..

وفي هذه القصيدة يبدع “إبن جدلان” في وصف خادم الحرمين الشريفين من خلال مفردات بدوية خاصة جعلت من قصيدته شيئاً آخر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>