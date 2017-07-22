فوق الحراير وفوق ملجّمَات الحْنُوك *** مسعى ميات السنين يحقّقه بضحَوَه

عندما تتفتّق قريحة الكبار وتتفرد في طرح قضايا الأمة، وتنطلق في الوصف الذي لا يستطيعه إلا هم.. تجدك لحظتها منهمكٌ في السماع وتسليم جميع حواسّك لمتابعة تلك المفردات المتمكنة التي يجمعها هؤلاء المبدعون في قصيدة أقل مايقال عنها أنها من فرائد مايسمع..

وعندما يتجه الحديث نحو الشاعر الكبير والمتفرد المرحوم بإذن الله سعد بن جدلان الأكلبي تجدك أمام مفردات غريبة وقوية ومحبوكة بأسلوب لا يتقنه إلا ذلك المبدع رحمه الله، وهو من القلائل الذين يبدعون في جمع النقائض في قصائدهم وحبكها واختيار “قافية” قوية وصعبة المنال لا يستطيعها إلا أمثال سعد بن جدلان..

وفي هذه القصيدة يبدع “إبن جدلان” في وصف خادم الحرمين الشريفين من خلال مفردات بدوية خاصة جعلت من قصيدته شيئاً آخر.