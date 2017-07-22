مدني رجال ألمع بعسير يباشر حريق في جبل شوكان

باشر مدني رجال ألمع بعسير اليوم السبت ١٤٣٨/١٠/٢٨ بلاغا عن حريق في أشجار وحشائش وشجيرات في أعلى جبل شوكان – طريق العوص بمساحة تقدر ب 200×200 م وقد تم احتواءه واخماده من قبل الفرق المشاركة بالمعدات والوسائل اليدوية لاستحالة وصول آليات الإطفاء للأجزاء المحترقة بالجبل لوعورته وجرى تمركز دورية السلامة لمتابعة الموقع اولا بأول وترجح سبب الحريق الى احتمال عبث مجهولين

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.