 الشيخ سعد العتيق في محاضرته بملتقى أغلى وطن “الشيطان يعد منتخباته والبطولة جهنم فاحذروه “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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الشيخ سعد العتيق في محاضرته بملتقى أغلى وطن “الشيطان يعد منتخباته والبطولة جهنم فاحذروه “

الشيخ سعد العتيق في محاضرته بملتقى أغلى وطن “الشيطان يعد منتخباته والبطولة جهنم فاحذروه “
المناطق _ الباحة
حذر الشيخ سعد عتيق العتيق من نزغات الشيطان التي تنتاب الفرد من وقت لآخر ومن لحظة لأخرى مبينا ان الشيطان يعد افراده وينتخبهم من بين البشر ليحقق اهدافه وينفذ مكايده لكن المصير والبطولة لهذا الفريق ماساوية والنهاية جهنم نعوذ بالله من سوء المصير محذرا المسلمين من الانقياد للشيطان وداعيا الى تنظيف الصدر من الكره والغل والاحقاد ليكون سليما طيبا كان ذلك خلال محاضرة الشيخ التي القاها بملتقى اغلى وطن الذي ينظمه المكتب التعاوني بوراخ ضمن مهرجان صيف العقيق38 في يوم الملتقى الثالث كما اقيم بالملتقى امسية شعرية للشاعر عبدالسلام الشهراني لاقت استحسان الحضور بالاضافة الى برامج الملتقى المنوعة الترفيهية والتوعوية
من جهته ذكر المشرف على الملتقى الدكتور حزام الغامدي أن الملتقى مستمر بفعالياته على اختلاف فئاتها شاكرا في نفس الوقت المشاركين معتبرا حضور الشيخ سعد عتيق العتيق للملتقى دعما لن يعدم أجره من الله
من جانبه ذكر مسؤول اللجنة الاعلامية بالملتقى جاسر الغامدي أن نسبة الحضور للملتقى عالية جدا ولتنويع البرامج دور في ذلك داعيا الزوار للاستفادة من برامج الملتقى القادمة والاستفادة ايضا من الجوائز المقدمة للحضور
منوها لبرامج الملتقى لهذا اليوم السبت والتي تبدأ عصرا بفعاليات ديوانية الملتقى وبعد المغرب محاضرة الدكتور حزام الغامدي تحت عنوان “نفحات زكية من سيرة خير البرية”
ويلتقي الجمهور بعد صلاة العشاء بنجوم قناة المجد”

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