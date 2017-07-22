البطولة العربية للأندية : النصر السعودي أمام العهد اللبناني غدا .. والزمالك أمام الفتح الرباطي

يستهل فريق النصر السعودي مشواره في البطولة العربية للأندية لكرة القدم في الجولة الأولى غدا بمواجهة العهد اللبناني من منافسات المجموعة الثانية .

ويسعى النصر بقيادة المدرب البرازيلي ريكاردو غوميش إلى تحقيق البداية المثالية على حساب العهد ، ويخوض النصر البطولة بمشاركة الليبيري وليام جيبور .

فيما يعول مدرب العهد موسى حجيج على طموح لاعبيه في الظهور بمستوى جيد في هذه البطولة التي يشارك فيها النادي اللبناني للمرة الأولى .

وفي المباراة الثانية يعلب الزمالك المصري أمام الفتح الرباطي المغربي على استاد الاسكندرية ضمن المجموعة الثانية .

وستكون المواجهة بين الزمالك والفتح الرباطي إعادة للقائهما عام 2015 في دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي حين تعادلا ذهابا دون أهداف في القاهرة قبل أن يفوز الفريق المصري إيابا بنتيجة 3-2 .

في حين يحتل الفتح المركز السابع في الدوري المغربي الموسم الماضي وبلغ ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي .