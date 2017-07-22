الأمير خالد الفيصل يصل جدة عقب مشاركة سموه في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بجمهورية مصر العربية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، إلى جدة اليوم قادما من جمهورية مصر العربية ، عقب ترأس سموه وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للمشاركة في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية .

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة .

وقد وصل في معية سموه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ، ومعالي وزير الخدمة المدنية المكلف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد .