 شرطة الرياض تطيح بمصوري مقطع مضاربه “الشيلة” وتحيل القضية للنيابة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض تطيح بمصوري مقطع مضاربه “الشيلة” وتحيل القضية للنيابة

شرطة الرياض تطيح بمصوري مقطع مضاربه “الشيلة” وتحيل القضية للنيابة
المناطق _الرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه تم رصد عدة مقاطع فيديو متداولة عبر برامج التواصل الاجتماعي تضمنت قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شخص بالضرب وخنقه ، و قد ظهرت عليه آثار دماء وما تلى ذلك من عبارات من المعتدين يزعمون فيها أن ما قاموا به هو بسبب شتمه لقبيلتهم
و كون ما نشر يعد إثارة للرأي العام ومخالفة للأنظمة ، فقد تم اتخاذ إجراءات البحث و تحديد هوياتهم والقبض عليهم ،  وبالإستماع لأقوالهم  ذكروا
أن ما ورد في المقاطع مجرد تمثيل   .                             
جرى إحالة قضيتهم الى فرع النيابه العامه بمنطقة الرياض لتطبيق الأنظمة عليهم بحكم الاختصاص .

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