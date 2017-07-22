شرطة الرياض تطيح بمصوري مقطع مضاربه “الشيلة” وتحيل القضية للنيابة

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه تم رصد عدة مقاطع فيديو متداولة عبر برامج التواصل الاجتماعي تضمنت قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شخص بالضرب وخنقه ، و قد ظهرت عليه آثار دماء وما تلى ذلك من عبارات من المعتدين يزعمون فيها أن ما قاموا به هو بسبب شتمه لقبيلتهم

و كون ما نشر يعد إثارة للرأي العام ومخالفة للأنظمة ، فقد تم اتخاذ إجراءات البحث و تحديد هوياتهم والقبض عليهم ، وبالإستماع لأقوالهم ذكروا

أن ما ورد في المقاطع مجرد تمثيل .

جرى إحالة قضيتهم الى فرع النيابه العامه بمنطقة الرياض لتطبيق الأنظمة عليهم بحكم الاختصاص .