 دوريات الأمن بالخرج بالقوة الجبرية تقبض على جناة حاولوا خطف شخص | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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دوريات الأمن بالخرج بالقوة الجبرية تقبض على جناة حاولوا خطف شخص

دوريات الأمن بالخرج بالقوة الجبرية تقبض على جناة حاولوا خطف شخص
المناطق _أشرف العصيمي

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة الخرج من القبض على شخصين قاموا بسلب مركبة ومحاولة خطف صاحبها إلا أنه تمكن من الفرار من الجناة وترك مركبته.
وبعد بلاغ المواطن  تمكن رجال الأمن خلال فتره وجيزه من القبض على الجناة بالقوة الجبرية بعد مطاردتهم .
وتم تحرير محضر بالجريمة وتسليم الجناة للشرطة لاستكمال اللازم وعرض الجناة على النيابة العامه.

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