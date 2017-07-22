دوريات الأمن بالخرج بالقوة الجبرية تقبض على جناة حاولوا خطف شخص

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة الخرج من القبض على شخصين قاموا بسلب مركبة ومحاولة خطف صاحبها إلا أنه تمكن من الفرار من الجناة وترك مركبته.

وبعد بلاغ المواطن تمكن رجال الأمن خلال فتره وجيزه من القبض على الجناة بالقوة الجبرية بعد مطاردتهم .

وتم تحرير محضر بالجريمة وتسليم الجناة للشرطة لاستكمال اللازم وعرض الجناة على النيابة العامه.