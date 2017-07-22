 “سفراء العزم ” .. في شرق الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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“سفراء العزم ” .. في شرق الوطن

“سفراء العزم ” .. في شرق الوطن
المناطق _الدمام
رحب المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية بالإنابة فهد بن محمد الغفيلي بوصول ” سفراء العزم ” من أبناء جنودنا الأبطال ، القادمين من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة  نجران . حيث تأتي هذه الزيارة ضِمن فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج ” سفراء العزم “، الذي يُعَد أحد مبادرات وكالتيْ وزارة التعليم للبنين والبنات.
وقال الغفيلي تعليم  شرق الوطن يستقبلكم بفخر ، مؤكداً من جهته ؛ إن الإدارة  العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ستسخر كل إمكاناتها ليحقق برنامج ” سفراء العزم ” أهدافه التي تعمق الانتماء للوطن وللقيادة بدورها الرائد في الحزم والعزم لحماية الوطن وحدوده ، ليكون وطننا آمن.
وأضاف أنه تم إعداد برنامج حافل  لـ ” سفراء العزم ”  من أبناء وبنات المرابطين على الحد الجنوبي للمملكة وشهداء الواجب  ابتداء من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل ، وسخرنا جميع الإمكانات لراحتهم منذ الوصول وحتى توديعهم بإذن الله.

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