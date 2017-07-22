“سفراء العزم ” .. في شرق الوطن

رحب المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية بالإنابة فهد بن محمد الغفيلي بوصول ” سفراء العزم ” من أبناء جنودنا الأبطال ، القادمين من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران . حيث تأتي هذه الزيارة ضِمن فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج ” سفراء العزم “، الذي يُعَد أحد مبادرات وكالتيْ وزارة التعليم للبنين والبنات.

وقال الغفيلي تعليم شرق الوطن يستقبلكم بفخر ، مؤكداً من جهته ؛ إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ستسخر كل إمكاناتها ليحقق برنامج ” سفراء العزم ” أهدافه التي تعمق الانتماء للوطن وللقيادة بدورها الرائد في الحزم والعزم لحماية الوطن وحدوده ، ليكون وطننا آمن.

وأضاف أنه تم إعداد برنامج حافل لـ ” سفراء العزم ” من أبناء وبنات المرابطين على الحد الجنوبي للمملكة وشهداء الواجب ابتداء من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل ، وسخرنا جميع الإمكانات لراحتهم منذ الوصول وحتى توديعهم بإذن الله.