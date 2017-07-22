نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في زيارة لسوق عكاظ

بتوجيه كريم من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية معالي الشيخ سليمان بن عبدالله أبا لخيل وبمتابعة من فضيلة وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية المشرف العام على الأندية الصيفية أ.د/ ابراهيم بن محمد قاسم الميمن قام نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المعهد العلمي في محافظة الطائف بزيارة طلابية إلى سوق عكاظ يتقدمهم فضيلة مدير النادي الأستاذ ناصر بن سعيد القرني والأساتذة الكرام مشرفي النادي وكان في استقبال الوفد الزائر عدد من الضباط المشاركين في المهرجان ، حيث قام الرائد حسن العمري بتعريف المشاركين في النادي على ما تقدمه القيادة الرشيدة من تجهيزات لأجل حماية المواطن في هذا البلد الآمن، كما تعرف المشاركون على ثمن الأمن الذي نعيشه وما قدم من تضحية بالروح فداء للدين ثم الوطن واطلع الوفد على مجموعة من أجنحة السوق شملت ركن الشهداء في المعرض وعدد من البرامج المقدمة في السوق من مسرحيات تاريخية وإبداعات فنية قدمها هواة الرسم والتصوير، وأعمال الأجداد الحرفية سواء في هذا البلد أو في بلاد ضيوف السوق.

وإذ يقوم النادي بهذه الزيارة لسوق عكاظ التاريخي؛ ليسعى إلى تعزيز الانتماء لهذه البلاد المباركة وتعريف الأبناء بتاريخ أجدادهم وتقديم صورة حسنة عن الحضارة العربية التي زادها الإسلام تقدما ورفعة كما تعرف الوفد على ما يُقدم لأجل أمن بلد الحرمين الشريفين من جهود وتجهيزات، وما يقدمه الأبطال على الحدود لأجل هذا الهدف، كما أن فيها إثراءً معرفياً للنشء من خلال ترسيخ المعارف – من أشعار وقصص- بحكايتها في المكان الذي وقعت فيه.

كما وعبر مدير نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ ناصر القرني عن شكره للقيادة الكريمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولأمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين ولرئيس هيئة السياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان على اهتمامهم ورعايتهم لهذا السوق التراثي الأصيل ، كما وجه شكره للقائمين على معرض القوات المسلحة والحرس الوطني على ما قدموه للوفد من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.