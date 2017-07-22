بلدية أبو عجرم تجهز مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الحرمين

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بضرورة تسخير كافة الإمكانات والاستعداد المبكر لاستقبال ضيوف

الرحمن بمدينة الحجاج بمركز ابوعجرم بمتابعة من محافظ دومة الجندل المكلف الأستاذ ناصر سعود السهلي

تفقد رئيس مركز أبو عجرم المكلف بدر بن عيد الشمري اليوم مدينة الحجاج بأبو عجرم والتقى الفريق المتواجد بالموقع من بعض الجهات المشاركة في المدينة، وحثهم على مضاعفة الجهد وتقديم أفضل الخدمات بما يليق بضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – معرباً عن شكره لرئيس البلدية ولجميع العاملين على ما يقدمونه من جهود لحجاج بيت الله الحرام.

الجدير ذكره أن بلدية أبو عجرم قامت بتجهيز الخيام ، وتركيب وصيانة أعمدة الإنارة ، وأعمال النظافة والسفلتة، وعملية الرش في المدينة إضافة إلى صيانة المسجد ودورات المياه، كما أن مدينة

الحجاج في أبو عجرم خدمت في موسم حج العام الماضي 1437هـ6339 حاج جميعهم من الجنسية العراقية .