 بلدية أبو عجرم تجهز مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الحرمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 شوّال 1438 هجريا, الموافق 22 يوليو 2017 ميلاديا

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بلدية أبو عجرم تجهز مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الحرمين

بلدية أبو عجرم تجهز مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الحرمين
المناطق _محمد الحسن

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف  بضرورة تسخير كافة الإمكانات  والاستعداد المبكر لاستقبال ضيوف
الرحمن بمدينة الحجاج بمركز ابوعجرم بمتابعة من محافظ دومة الجندل المكلف الأستاذ ناصر سعود السهلي
تفقد رئيس مركز أبو عجرم المكلف بدر بن عيد الشمري  اليوم  مدينة الحجاج بأبو عجرم  والتقى الفريق المتواجد بالموقع من بعض الجهات المشاركة في المدينة، وحثهم على مضاعفة الجهد وتقديم أفضل الخدمات  بما يليق بضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – معرباً عن شكره لرئيس البلدية ولجميع العاملين على ما يقدمونه من جهود لحجاج بيت الله الحرام.
الجدير ذكره أن بلدية أبو عجرم قامت  بتجهيز الخيام ، وتركيب وصيانة أعمدة الإنارة ، وأعمال النظافة والسفلتة، وعملية الرش في المدينة إضافة إلى صيانة المسجد ودورات المياه، كما أن مدينة
الحجاج في أبو عجرم خدمت في موسم حج العام الماضي 1437هـ6339 حاج جميعهم من الجنسية العراقية .

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