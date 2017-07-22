 اليوم الأحد انطلاق فعاليات ثلاثة أندية أحياء تبدأ في الخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اليوم الأحد انطلاق فعاليات ثلاثة أندية أحياء تبدأ في الخرج بلدية أبو عجرم تجهز مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الحرمين استشهاد فلسطيني إثر انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في طوباس نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في زيارة لسوق عكاظ “سفراء العزم ” .. في شرق الوطن دوريات الأمن بالخرج بالقوة الجبرية تقبض على جناة حاولوا خطف شخص شرطة الرياض تطيح بمصوري مقطع مضاربه “الشيلة” وتحيل القضية للنيابة الدفاع المدني يباشر حالتين غرق في مستنقع خشم العان الأمير خالد الفيصل يصل جدة عقب مشاركة سموه في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بجمهورية مصر العربية مي كساب تحتفي ب “عاصمة السياحة العربية” البطولة العربية للأندية : النصر السعودي أمام العهد اللبناني غدا .. والزمالك أمام الفتح الرباطي أبها.. خضرة وماء يحيلانها إلى بستان بهيج

اليوم الأحد انطلاق فعاليات ثلاثة أندية أحياء تبدأ في الخرج

اليوم الأحد انطلاق فعاليات ثلاثة أندية أحياء تبدأ في الخرج
المناطق _ الخرج

تبدأ اليوم “الأحد” ثلاثة أندية أحياء عملها في محافظة الخرج بعد أن اعتمدت شركة تطوير افتتاحها في محافظة الخرج لتعمل مع أندية الأحياء “البخاري، ابن النفيس، الإمام محمد بن عبدالوهاب بالدلم”.

وقد زف مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار البشارة لأهالي الخرج مثمنا لوزارة التعليم و شركة تطوير هذه الخطوة الرائدة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للمجتمع للاستفادة من المرفقات والمنشآت بإشراف مباشر من معلمين تربويين يقومون على إدارة البرامج والإشراف عليها وعلى المستفيدين ليجتمع عنصر الخبرة والترفيه مع تقويم السلوك والبيئة الصحية للمستفيدين.

وقال العبدالجبار أن الأندية الجديدة ستكون نادي الحي بمدرسة عبادة بن الصامت بحي الهدا، ونادي الحي بثانوية الشيخ ابن عثيمين بحي الريان،  ونادي الحي بثانوية الهياثم مؤكدا جاهزيتها بعد أن خضعت لتعديل وأعمال بناء وتجهيز وتركيب وشراء كافة المعدات والأجهزة والتجهيزات اللازمة.

و وجه العبدالجبار قادة الأندية بتكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتسجيل المستفيدين وإتاحة الفرصة لهم وتنويع البرامج حسب البرنامج المعتمد من وزارة التعليم “إجازتي ٢”، وتبادل الزيارات مع الأندية السابقة للاستفادة من خبرات الزملاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>