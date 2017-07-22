اليوم الأحد انطلاق فعاليات ثلاثة أندية أحياء تبدأ في الخرج

تبدأ اليوم “الأحد” ثلاثة أندية أحياء عملها في محافظة الخرج بعد أن اعتمدت شركة تطوير افتتاحها في محافظة الخرج لتعمل مع أندية الأحياء “البخاري، ابن النفيس، الإمام محمد بن عبدالوهاب بالدلم”.

وقد زف مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار البشارة لأهالي الخرج مثمنا لوزارة التعليم و شركة تطوير هذه الخطوة الرائدة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للمجتمع للاستفادة من المرفقات والمنشآت بإشراف مباشر من معلمين تربويين يقومون على إدارة البرامج والإشراف عليها وعلى المستفيدين ليجتمع عنصر الخبرة والترفيه مع تقويم السلوك والبيئة الصحية للمستفيدين.

وقال العبدالجبار أن الأندية الجديدة ستكون نادي الحي بمدرسة عبادة بن الصامت بحي الهدا، ونادي الحي بثانوية الشيخ ابن عثيمين بحي الريان، ونادي الحي بثانوية الهياثم مؤكدا جاهزيتها بعد أن خضعت لتعديل وأعمال بناء وتجهيز وتركيب وشراء كافة المعدات والأجهزة والتجهيزات اللازمة.

و وجه العبدالجبار قادة الأندية بتكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتسجيل المستفيدين وإتاحة الفرصة لهم وتنويع البرامج حسب البرنامج المعتمد من وزارة التعليم “إجازتي ٢”، وتبادل الزيارات مع الأندية السابقة للاستفادة من خبرات الزملاء.