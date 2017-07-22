 الهيئة الملكية للجبيل وينبع: احتراق محول كهربائي تابع لبوابة مصفاة سامرف بسبب حرارة الطقس .. ولا خسائر بشرية أو تشغيلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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الهيئة الملكية للجبيل وينبع: احتراق محول كهربائي تابع لبوابة مصفاة سامرف بسبب حرارة الطقس .. ولا خسائر بشرية أو تشغيلية

الهيئة الملكية للجبيل وينبع: احتراق محول كهربائي تابع لبوابة مصفاة سامرف بسبب حرارة الطقس .. ولا خسائر بشرية أو تشغيلية
المناطق _ واس

أوضح المتحدث الإعلامي في الهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر أنه عند الساعة التاسعة واثنين وعشرين دقيقة مساء، ونتيجة لحرارة الطقس، فقد تعرض أحد المحولات الكهربائية التابعة لبوابة مصفاة سامرف للإحتراق، ولَم يسفر الإحتراق عن أية خسائر بشرية أو تشغيلية ولله الحمد.
وأكد الدكتور العبدالقادر أن العمل في المصفاة مستمر ولم يتأثر بما حدث.

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