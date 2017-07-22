 بشرى سارة من خادم الحرمين إلى موظفي البنود والعقود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هذه الصورة “العربية” أثارت حنق داعمي الإرهاب ووسائل إعلامه شاهد.. “مستقبل الدولة من الباب للباب” شيلة للأمير محمد بن سلمان “هيئة الاتصالات” تطلق مؤشراً لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات للربع الأول من 2017م شاهد .. مواطن يبتكر طريقة لرفع الماء من بئر في الصحراء لتتمكن الطيور من الشرب بشرى سارة من خادم الحرمين إلى موظفي البنود والعقود دراسة: النوم يغسل المخ من السموم الهيئة الملكية للجبيل وينبع: احتراق محول كهربائي تابع لبوابة مصفاة سامرف بسبب حرارة الطقس .. ولا خسائر بشرية أو تشغيلية اليوم الأحد انطلاق فعاليات ثلاثة أندية أحياء تبدأ في الخرج بلدية أبو عجرم تجهز مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الحرمين استشهاد فلسطيني إثر انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في طوباس نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في زيارة لسوق عكاظ “سفراء العزم ” .. في شرق الوطن

بشرى سارة من خادم الحرمين إلى موظفي البنود والعقود

بشرى سارة من خادم الحرمين إلى موظفي البنود والعقود
المناطق - الرياض

نقل ناصر الشهراني، متحدث موظفي البنود والعقود والأجر اليومي، بشرى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الموظفين، مشيرا إلى استلام خادم الحرمين خطاب مطالب بتثبيتهم، وتأكيده الاهتمام بقضيتهم.

وقال المليك وفقا للشهراني الذي قدّم الملف، “أبشروا بالخير أبشروا بالخير أبشروا بالخير”، وهم من يعانون منذ سنوات سوء المراتب الوظيفية التي لا تتناسب مع مؤهلاتهم، وعدم الشعور بالأمان الوظيفي.

وفصّل الشهراني المقابلة، قائلا “تشرفت بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والسلام عليه، وعرض قضية موظفي البنود والعقود والأجر اليومي، حيث قدمت خطابًا رسميًا لما يجدونه من ظروف صعبة، وبينهم من يعيل أسرته”.

وأضاف: “حمل خطابي شرحا مفصلاً لقضية موظفي البنود والعقود والأجر اليومي، وبينهم من يعيش تحت خط الفقر، ويجد ضيقًا وعوزًا ومحاطًا بالالتزامات المالية، فأجابني ملكنا المحبوب بقوله: “أبشروا بالخير أبشروا بالخير أبشروا بالخير”، وهذا والله ما توقعته من قيادتنا، ويا ليت كل الوزراء يتعلمون منه كيف يستمع لمطالب المواطنين، ويحذون حذوه”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>