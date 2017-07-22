بشرى سارة من خادم الحرمين إلى موظفي البنود والعقود

نقل ناصر الشهراني، متحدث موظفي البنود والعقود والأجر اليومي، بشرى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الموظفين، مشيرا إلى استلام خادم الحرمين خطاب مطالب بتثبيتهم، وتأكيده الاهتمام بقضيتهم.

وقال المليك وفقا للشهراني الذي قدّم الملف، “أبشروا بالخير أبشروا بالخير أبشروا بالخير”، وهم من يعانون منذ سنوات سوء المراتب الوظيفية التي لا تتناسب مع مؤهلاتهم، وعدم الشعور بالأمان الوظيفي.

وفصّل الشهراني المقابلة، قائلا “تشرفت بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والسلام عليه، وعرض قضية موظفي البنود والعقود والأجر اليومي، حيث قدمت خطابًا رسميًا لما يجدونه من ظروف صعبة، وبينهم من يعيل أسرته”.

وأضاف: “حمل خطابي شرحا مفصلاً لقضية موظفي البنود والعقود والأجر اليومي، وبينهم من يعيش تحت خط الفقر، ويجد ضيقًا وعوزًا ومحاطًا بالالتزامات المالية، فأجابني ملكنا المحبوب بقوله: “أبشروا بالخير أبشروا بالخير أبشروا بالخير”، وهذا والله ما توقعته من قيادتنا، ويا ليت كل الوزراء يتعلمون منه كيف يستمع لمطالب المواطنين، ويحذون حذوه”.