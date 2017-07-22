 “هيئة الاتصالات” تطلق مؤشراً لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات للربع الأول من 2017م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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“هيئة الاتصالات” تطلق مؤشراً لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات للربع الأول من 2017م

“هيئة الاتصالات” تطلق مؤشراً لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات للربع الأول من 2017م
المناطق - الرياض

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من المشتركين ضد مقدمي الخدمة، حيث يعرض المؤشر بيانات الشكاوى التي استقبلتها الهيئة من المشتركين عبر نظامها الإلكتروني.

وجاءت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في مقدمة مؤشر خدمة الاتصالات المتنقلة الصوتية (الأكثر شكوى)، بينما جاءت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في مقدمة مؤشر خدمة الإنترنت المتنقل (الأكثر شكوى).

وعلى صعيد خدمة الاتصالات الثابتة الصوتية جاءت شركة الاتصالات السعودية (STC) في مقدمة المؤشر (الأكثر شكوى)، بينما جاءت شركة اتحاد عذيب (جو) في مقدمة مؤشر خدمة الإنترنت الثابت (الأكثر شكوى).

وأوضحت الهيئة أنها تهدف من إصدار مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات (من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة) إلى تقديم معلومات للمشتركين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المشتركين من اختيار مقدم الخدمة المناسب، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والتنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتطوير الخدمات، والاهتمام بشكاوى عملائهم. وسيصدر ذلك المؤشر بشكل دوري (ربع سنوي).

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