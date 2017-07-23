شاهد.. “مستقبل الدولة من الباب للباب” شيلة للأمير محمد بن سلمان

في حال كان الشعب السعودي مقتنعا، فعنان السماء هو الحد الأقصى للطموحات.. بعزيمة قوية لخص الأمير محمد بن سلمان، رؤيته الطموح لمستقبل المملكة؛ حيث توظف جميع الطاقات، بعزيمة وتحد للدفع نحو المستقبل، لا شيء سوى المستقبل.

وأكد ولي العهد الذي يمثل تطلعات أكثر من 70 في المائة من سكان بلاده، أن الإصلاح لا سقف له ما دام يتجه نحو البناء والتقدم، وأن المملكة ستتجه إلى مزيد من الخير والرخاء.

وعليه أثار هذا الطموح وهذه الإصلاحات قريحة الشعراء، فباتوا يتغنون بها في كل وقت، وكان آخرها قصيدة “مستقبل الدولة من الباب للباب” للشاعر ضاري، وحولها إلى شيلة خالد الشليّه

واستهل الشاعر قصيدته “سلام يا حلم البلاد العظيمة، حلم سرى يطوي جراهيد وهضاب، سلام يا مزن تهادى وغيمة استبشرت فيها الحواضر والأعراب.”