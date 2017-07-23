 شاهد.. “مستقبل الدولة من الباب للباب” شيلة للأمير محمد بن سلمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. “مستقبل الدولة من الباب للباب” شيلة للأمير محمد بن سلمان “هيئة الاتصالات” تطلق مؤشراً لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات للربع الأول من 2017م شاهد .. مواطن يبتكر طريقة لرفع الماء من بئر في الصحراء لتتمكن الطيور من الشرب بشرى سارة من خادم الحرمين إلى موظفي البنود والعقود دراسة: النوم يغسل المخ من السموم الهيئة الملكية للجبيل وينبع: احتراق محول كهربائي تابع لبوابة مصفاة سامرف بسبب حرارة الطقس .. ولا خسائر بشرية أو تشغيلية اليوم الأحد انطلاق فعاليات ثلاثة أندية أحياء تبدأ في الخرج بلدية أبو عجرم تجهز مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الحرمين استشهاد فلسطيني إثر انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في طوباس نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في زيارة لسوق عكاظ “سفراء العزم ” .. في شرق الوطن دوريات الأمن بالخرج بالقوة الجبرية تقبض على جناة حاولوا خطف شخص

شاهد.. “مستقبل الدولة من الباب للباب” شيلة للأمير محمد بن سلمان

المناطق - الرياض

في حال كان الشعب السعودي مقتنعا، فعنان السماء هو الحد الأقصى للطموحات.. بعزيمة قوية لخص الأمير محمد بن سلمان، رؤيته الطموح لمستقبل المملكة؛ حيث توظف جميع الطاقات، بعزيمة وتحد للدفع نحو المستقبل، لا شيء سوى المستقبل.

وأكد ولي العهد الذي يمثل تطلعات أكثر من 70 في المائة من سكان بلاده، أن الإصلاح لا سقف له ما دام يتجه نحو البناء والتقدم، وأن المملكة ستتجه إلى مزيد من الخير والرخاء.

وعليه أثار هذا الطموح وهذه الإصلاحات قريحة الشعراء، فباتوا يتغنون بها في كل وقت، وكان آخرها قصيدة “مستقبل الدولة من الباب للباب” للشاعر ضاري، وحولها إلى شيلة خالد الشليّه

واستهل الشاعر قصيدته “سلام يا حلم البلاد العظيمة، حلم سرى يطوي جراهيد وهضاب، سلام يا مزن تهادى وغيمة استبشرت فيها الحواضر والأعراب.”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>