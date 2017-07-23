هذه الصورة “العربية” أثارت حنق داعمي الإرهاب ووسائل إعلامه

أثارت صور تداولها مغردون عرب، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يتوسط مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، حالة من الحنق لدى داعمي الإرهاب.

ووفقا للمغردين، فإن الصورة التي جرى رصدها أمس خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بالمنطقة الشمالية العسكرية أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، أثارت ضيق وسائل الإعلام القطري وداعميه، نظرا للرباط الذي أظهرته الصور بين الدول العربية بعضها البعض، في الوقت الذي تشهد عزلة من الدول العربية لدعمها الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وحلت قاعدة محمد نجيب، خلفا للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم إنشاؤها عام 1993، تضم 1155 منشأة حيوية، منها 72 ميدانا متكاملا للتدريب، تشمل مجمعا لميادين التدريب التخصصي، ومجمعا لميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم الرماية، وقاعة مؤتمرات كبرى، ووحدتين سكنيتين للضباط وضباط الصف.

وتم إنشاء القاعدة لتعزيز قدرة القوات المسلحة على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية الواقعة غرب الإسكندرية وعلى الحدود الغربية، بما في ذلك محطة الضبعة النووية المخطط إنشاؤها خلال السنوات القادمة، وحقول البترول في الصحراء الغربية، ومدينة العلمين الجديدة، وميناء مرسى الحمراء على البحر المتوسط.