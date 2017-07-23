 الأمير خالد بن سلمان بعد لقاء ترمب: “علاقاتنا تاريخية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمير خالد بن سلمان بعد لقاء ترمب: “علاقاتنا تاريخية”

الأمير خالد بن سلمان بعد لقاء ترمب: “علاقاتنا تاريخية”
المناطق - واس

استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض، الجمعة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي سلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين.

ونقل الأمير خالد بن سلمان خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحيات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس الأميركي وتمنياتهما بدوام التقدم والرخاء للشعب الأميركي الصديق.

كما وصف سفير خادم الحرمين العلاقات السعودية الأميركية بأنها علاقات تاريخية واستراتيجية، وتقوم على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة، معبراً في الوقت ذاته عن حرصه على بذل كل الجهود لزيادة أواصر الصداقة وتعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان في ختام تصريحه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عن تمنياته بأن “تساهم العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في خدمة المصالح والقضايا المشتركة بين البلدين وتجاوز التحديات التي يواجهها البلدان على الصعيدين الإقليمي والدولي وأن تحقق تطلعات الشعبين الصديقين”.

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