 صور تفضح الانقلابيين .. رواتب اليمنيين المنهوبة في بيت مشرف حوثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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صور تفضح الانقلابيين .. رواتب اليمنيين المنهوبة في بيت مشرف حوثي

صور تفضح الانقلابيين .. رواتب اليمنيين المنهوبة في بيت مشرف حوثي
المناطق - الرياض

فضحت صور متداولة الثرّاء الفاحش الذي يتمتع به الحوثيون منذ اجتياحهم للعاصمة اليمنية صنعاء أواخر 2014، بينما ترفض الميليشيات الانقلابية صرف رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها للشهر العاشر على التوالي، وذلك وسط مخاوف من مصير أموال اليمنيين التي تنهب باستمرار.

وتستفز مظاهر الثراء المفاجئ وغير المشروع للمئات من مشرفي الحوثيين، ملايين اليمنيين الفقراء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وموظفي الدولة الذين يصادرون مرتباتهم للشهر العاشر على التوالي ويمتنعون عن صرفها.

ووفقا لـ”العربية”، أثارت صورة متداولة لأحد “بدرومات” مشرف حوثي وهو مكدس بمليارات الريالات، عاصفة سخط واسعة، بمواقع التواصل الاجتماعي، ضد الانقلابيين الذين يسرقون مرتبات الموظفين وينهبون المال العام، ويفرضون الجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار، ويجمعون التبرعات منهم تحت مسمى دعم البنك المركزي لدفع الرواتب.

وتحجم القيادات الحوثية عن التعامل مع البنوك، فالأموال التي ينهبونها من الموارد العامة، إما يكدسونها في منازلهم أو يشترون بها عقارات وسيارات، أو يعيدون توظيفها في اقتصاد السوق السوداء التابع لهم بشكل كامل من مشتقات نفطية وسلع غذائية وأدوية ومحلات صرافة وغيرها.

 

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