ترحيل 288 ألف مخالف منذ بداية العام

رحلت الجهات الأمنية أكثر من 288 ألف أجنبي مخالف لنظام الإقامة والعمل إلى بلادهم، منذ بداية العام الهجري الحالي، وذلك بمتوسط 960 مخالفا يتم ترحيلهم يوميا.

وحسب الإحصائية الحكومية، استحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان على نحو 60 في المائة من المرحلين خلال الفترة الماضية، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وبلغ عدد المخالفين الذين ما زالوا ينتظرون استكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء التي خصصتها الدولة نحو 1320 أجنبيا مخالفا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الجهات الأمنية أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على جميع المواقع والتجمعات العمالية دون استثناء، وأن بعض التصرفات والتجاوزات الخاطئة لن تثني الجهات الأمنية عن متابعة المخالفين في أي موقع.

وتوعدت مديرية الجوازات بتطبيق أشد العقوبات على كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل “بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل، وخاصة العمالة المنزلية” أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، مشيرة إلى أنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافدا وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.