 ترحيل 288 ألف مخالف منذ بداية العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ترحيل 288 ألف مخالف منذ بداية العام “فيتش”: تصنيف تركيا “عالي المخاطر” صور تفضح الانقلابيين .. رواتب اليمنيين المنهوبة في بيت مشرف حوثي الأمير خالد بن سلمان بعد لقاء ترمب: “علاقاتنا تاريخية” الجيش اليمني يُطبق الحصار على الحوثيين في ميدي بعد سلسة من العجوزات.. فائض كبير للحساب الجاري السعودي شاهد.. الفيديو الذي أثار حنق إمارة الإرهاب وأزعج وسائل إعلامها شاهد.. “مستقبل الدولة من الباب للباب” شيلة للأمير محمد بن سلمان “هيئة الاتصالات” تطلق مؤشراً لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات للربع الأول من 2017م شاهد .. مواطن يبتكر طريقة لرفع الماء من بئر في الصحراء لتتمكن الطيور من الشرب بشرى سارة من خادم الحرمين إلى موظفي البنود والعقود دراسة: النوم يغسل المخ من السموم

ترحيل 288 ألف مخالف منذ بداية العام

ترحيل 288 ألف مخالف منذ بداية العام
المناطق - الرياض

رحلت الجهات الأمنية أكثر من 288 ألف أجنبي مخالف لنظام الإقامة والعمل إلى بلادهم، منذ بداية العام الهجري الحالي، وذلك بمتوسط 960 مخالفا يتم ترحيلهم يوميا.

وحسب الإحصائية الحكومية، استحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان على نحو 60 في المائة من المرحلين خلال الفترة الماضية، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وبلغ عدد المخالفين الذين ما زالوا ينتظرون استكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء التي خصصتها الدولة نحو 1320 أجنبيا مخالفا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الجهات الأمنية أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على جميع المواقع والتجمعات العمالية دون استثناء، وأن بعض التصرفات والتجاوزات الخاطئة لن تثني الجهات الأمنية عن متابعة المخالفين في أي موقع.

وتوعدت مديرية الجوازات بتطبيق أشد العقوبات على كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل “بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل، وخاصة العمالة المنزلية” أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، مشيرة إلى أنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافدا وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>