قال متحدث الهيئة الملكية الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر تعرض أحد المحولات الكهربائية لمصفاة سامرف بالجبيل للاحتراق مساء اليوم نتيجة لحرارة الطقس ، و لم يسفر حريق المحول عن أي خسائر بشرية أو تشغيلية.
وأضاف العمل في مصفاة سامرف مستمر ولم يتأثر بحريق المحول الكهربائي
الهيئة الملكية للجبيل وينبع: احتراق محول كهربائي لمصفاة سامرف بسبب حرارة الطقس
قال متحدث الهيئة الملكية الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر تعرض أحد المحولات الكهربائية لمصفاة سامرف بالجبيل للاحتراق مساء اليوم نتيجة لحرارة الطقس ، و لم يسفر حريق المحول عن أي خسائر بشرية أو تشغيلية.
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