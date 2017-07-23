 ‏الهيئة الملكية للجبيل وينبع: احتراق محول كهربائي لمصفاة سامرف بسبب حرارة الطقس ‏ ⁦‪ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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‏الهيئة الملكية للجبيل وينبع: احتراق محول كهربائي لمصفاة سامرف بسبب حرارة الطقس ‏ ⁦‪

‏الهيئة الملكية للجبيل وينبع: احتراق محول كهربائي لمصفاة سامرف بسبب حرارة الطقس ‏ ⁦‪
الجبيل - المناطق

قال متحدث الهيئة الملكية الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر تعرض أحد المحولات الكهربائية لمصفاة ⁧‫سامرف‬⁩ بالجبيل‬⁩ للاحتراق مساء اليوم نتيجة لحرارة الطقس ، ‬⁩و لم يسفر حريق المحول ‬⁩عن أي خسائر بشرية أو تشغيلية. ⁧
وأضاف ‬⁩‏العمل في مصفاة ⁧‫سامرف‬⁩ مستمر ولم يتأثر بحريق المحول الكهربائي‬⁩

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