‏الهيئة الملكية للجبيل وينبع: احتراق محول كهربائي لمصفاة سامرف بسبب حرارة الطقس ‏ ⁦‪

قال متحدث الهيئة الملكية الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر تعرض أحد المحولات الكهربائية لمصفاة ⁧‫سامرف‬⁩ بالجبيل‬⁩ للاحتراق مساء اليوم نتيجة لحرارة الطقس ، ‬⁩و لم يسفر حريق المحول ‬⁩عن أي خسائر بشرية أو تشغيلية. ⁧

وأضاف ‬⁩‏العمل في مصفاة ⁧‫سامرف‬⁩ مستمر ولم يتأثر بحريق المحول الكهربائي‬⁩