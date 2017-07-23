 افتتاح قرية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالسودان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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افتتاح قرية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالسودان

افتتاح قرية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالسودان
المناطق /شاجع الدوسري :

انطلاقا من مسيرة العطاء وتقديم العون المساعدة للمحتاجين من مملكة الإنسانية المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله) واستمرارا لجهود المملكة التنموية والإغاثية للاشقاء في جمهورية السودان يعتزم الهلال الاحمر السعودي يوم الأحد 23/7/2017 تدشين افتتاح قرية المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز بولاية الجزيرة شرق مدني التي تبعد عن ولاية الخرطوم 250كم بتمويل من حكومة المملكة العربية السعودية حيث تتضمن قرية الملك عبدالله بن عبدالعزيز ( مدرستين أساس بنين – بنات ومركز صحي ومسجد وعدد (120) وحدة سكنية تتسع ل (240) أسرة ) حيث سيشارك في إفتتاح قرية المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفد من هيئة الهلال الاحمر السعودي برئاسة سمو الامير عبدالله بن فيصل ال سعود .
تجدر الإشارة الي ان الهلال الاحمر السعودي نفذ في عدد من الولايات بالسودان مشاريع عدة خلال العام الحالي منهاإنشاء (10 )مركز صحيه و(9 ) محطات مياة ونفذ برامج لدعم الأسر الفقيرة كما نظمت هيئة الهلال الاحمر السعودي برنامجا لمرضى العيون استفادة منه 100 حاله .
وفيما يخص اقليم دارفور فقد قدمت هيئة الهلال الاحمر السعودي وبدعم من حكومه المملكة العربيه السعوديه خدمات انسانيه منذ افتتاح مكتب لها في السودان عام 2009 وحتى2013 منها تشغيل 21-مركز صحي و21 محطه مياة وانشاء 12 مركز صحي و12 محطه وتوزيع 70 سيارة إسعاف.
وهيئة الهلال الاحمر السعودي اذا تقوم بتلك الجهود لتأكد ان حكومة المملكه العربية السعودية تولي اهتماما بدعم أشقائها في جمهورية السودان تنمويا وإغاثيا وإنسانيا .

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