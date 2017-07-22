 دراسة: الرياضة تقلل الألم وتحسن المزاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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دراسة: الرياضة تقلل الألم وتحسن المزاج

دراسة: الرياضة تقلل الألم وتحسن المزاج
المناطق - الرياض

كشفت دراسة حديثة، عن أن ممارسة الرياضة تعمل على تحسين المزاج والتخلص من إجهاد الجسد، حيث أنه بمجرد العمل على إعطاء الجسم الطاقة وممارسة الرياضة، يعمل بشكل مباشر على إصدار الإندروفين الذي يعمل بدورة على تنشيط الغدة النخامية وتقليل الألم مثله مثل المورفين.

وأوضحت الدراسة وفقًا لموقع «brightside»، أنه لا يقصد بممارسة الرياضة هو الذهاب لصالة الجيم، بل بالعكس رياضة المشي تكفي لشعورك بالراحة والرضا والسعادة ويكون لها نفس التأثير الإيجابي، كما يعتبر العديد من الكتاب والملحنين أن المشي يعد جزءًا لا غنى عنه في العملية الإبداعية.

وأشارت الدراسة، إلى أن العمل على تناول الطعام الذي ترغب فيه أو حضور حفل زفاف أو تناول العشاء مع صديق مقرب لك، هو كاف لإحساسك بالسعادة.

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