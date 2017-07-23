 نائب أمير عسير يلقن فلبينيا الشهادتين ويقدم له هدية المسلم الجديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير عسير يلقن فلبينيا الشهادتين ويقدم له هدية المسلم الجديد

نائب أمير عسير يلقن فلبينيا الشهادتين ويقدم له هدية المسلم الجديد
المناطق - واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مساء اليوم, على الفعاليات والبرامج في الخيمة السياحية الدعوية بأبها في نسختها التاسعة. وتجول سموه خلال الزيارة على خيمة مكتب الدعوة بأبها, مطلعاً على إدارات المكتب والأنشطة المختلفة, إضافة إلى ما يقدمه من فعاليات وبرامج تهتم بكافة أفراد المجتمع, كما استمع سموه إلى شرح مفصل عن الأركان المصاحبة للخيمة والبرامج والأنشطة التي تقدمها لكافة أفراد المجتمع, كما شاهد التجهيزات الفنية للمسرح الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات . عقب ذلك انتقل سمو نائب أمير المنطقة إلى الخيمة الرئيسية واطلع على ما تقدمه الخيمة من خطب وندوات ومحاضرات يومية ومتنوعة, كما قام سموه بتلقين أحد المسلمين الجدد من الجالية الفلبينية الشهادتين وقدّم له هدية المسلم الجديد.
وفي نهاية الجولة تسلم سمو الأمير منصور بن مقرن درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

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