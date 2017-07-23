 بالصور.. سوق عكاظ يختتم فعالياته بمسيرة أهالي الطائف “وحدة وطن” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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بالصور.. سوق عكاظ يختتم فعالياته بمسيرة أهالي الطائف “وحدة وطن”

بالصور.. سوق عكاظ يختتم فعالياته بمسيرة أهالي الطائف “وحدة وطن”
المناطق - واس

رعى محافظ الطائف المكلف سعد الميموني اليوم مسيرة أهالي الطائف (وحدة وطن) في موقع سوق عكاظ بالطائف. وأوضح المدير التنفيذي لسوق عكاظ عبدالله السواط أن مسيرة أهالي الطائف تعد من أهم فعاليات السوق التي حظيت باهتمام خاص ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الاشرافية لسوق عكاظ، نظرا لما تعبر عنه من تعزيز الوطنية ووحدة الوطن وتآلف وتلاحم المواطنين ووقوفهم كافة خلف قيادتهم.
وأضاف السواط: سمو رئيس الهيئة الذي وجه بهذه المسيرة أكد في توجيهه أن المواطن أولا هو مشارك لا متفرج فقط، والمواطن المشارك يرفع قيمة المنتج ويثري كل شيء.
وأبان أن إقامة المسيرة في اليوم الختامي لسوق عكاظ يمثل خير تتويج لهذه الفعالية الوطنية التاريخية التي حظيت بالإشادة من الجميع بفضل الله، وساهم الجميع من مسؤولي الهيئة ومسؤولي الجهات الحكومية في الطائف والمجتمع المحلي في المحافظة في إنجاحها وتميزها. وشارك في المسيرة أكثر من ثلاثة آلاف مشارك من مختلف الفئات والأعمار متوشحين بأعلام الوطن، قاموا بإنشاد عدد من الأهازيج والأناشيد الوطنية والعروض الفلكلورية.
وقد بدأت المسيرة من مسرح عكاظ مرورا بجادة الثقافة وثم جادة عكاظ إلى نهاية الجادة في مسرح المزادات الأثرية.
وتفاعل زوار سوق عكاظ بالمسيرة ورددوا أهازيجها وشجعوا المشاركين فيها.

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