نيمار يقود برشلونة للفوز على يوفنتوس

أحرز نيمار هدفين ليقود برشلونة للفوز 2-1 على يوفنتوس أمام 82 ألف مشجع باستاد ميت لايف في كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم الليلة الماضية.

وقدم نيمار، الذي تتردد شائعات بأن باريس سان جيرمان يسعى لضمه، أداء قويا بجانب ليونيل ميسي ليقلب برشلونة الطاولة على الفريق الإيطالي الذي أطاحه من دور الثمانية في دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي.

وغادر نيمار وميسي الملعب بعد انتهاء الشوط الأول بينما أجرى يوفنتوس العديد من التغييرات في الشوط الثاني.

ويلتقي برشلونة بعد ذلك مع مانشستر يونايتد الأربعاء القادم في لاندوفر في ماريلاند بينما يلعب يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان في ميامي.