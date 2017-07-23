 عادة خاطئة نمارسها منذ اختراع آيفون! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عادة خاطئة نمارسها منذ اختراع آيفون! ارتفاع متزايد في أعداد قتلى حزب الله في عرسال نيمار يقود برشلونة للفوز على يوفنتوس بالصور.. سوق عكاظ يختتم فعالياته بمسيرة أهالي الطائف “وحدة وطن” نائب أمير عسير يلقن فلبينيا الشهادتين ويقدم له هدية المسلم الجديد الأردن يدعو إلى عقد اجتماع عربي طارئ بشأن المسجد الأقصى هيئة الطيران توضح آليات عبور الحجاج والمعتمرين القطريين وزير التجارة والاستثمار: إنشاء رئاسة أمن الدولة يُحسن تنافسية المملكة عالمياً افتتاح قرية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالسودان ‏الهيئة الملكية للجبيل وينبع: احتراق محول كهربائي لمصفاة سامرف بسبب حرارة الطقس ‏ ⁦‪ ترحيل 288 ألف مخالف منذ بداية العام “فيتش”: تصنيف تركيا “عالي المخاطر”

عادة خاطئة نمارسها منذ اختراع آيفون!

عادة خاطئة نمارسها منذ اختراع آيفون!
المناطق - الرياض

يغلق الكثير من مستخدمي هاتف آيفون التطبيقات المفتوحة بشكل دوري، ظنا منهم أن ذلك يوفر بشحن البطارية ويسرع من أداء الهاتف، إلا أن تلك العادة تؤدي في الحقيقة إلى عكس ذلك تماما.
وأكد جون غروبر، أحد المطورين في شركة آبل، أن إغلاق التطبيقات غير المستخدمة لا يحسن أداء البطارية أو الهاتف بشكل عام، بل يفعل العكس، حسب ما أورد موقع “سي إن بي سي”.

ووفقا لغروبر، فإن أنظمة تشغيل آيفون، أو آيباد، لا تعمل مثل الكمبيوتر، وإغلاق تطبيقات الهاتف لا يحسن الأداء، لأن هذه التطبيقات “تتجمد” عندما لا تُستخدم، وبالتالي لا تستغل أيا من إمكانيات النظام على غرار ما يحدث في الكمبيوتر، وبالتالي ليس هناك أي ضرر من بقائها مفتوحة.

واستدل غروبر ببريد إلكتروني أرسله كريغ فيديريغي، رئيس هندسة البرامج في آبل، إلى أحد المستخدمين، أكدا خلاله أنه لا يغلق التطبيقات المفتوحة، لأن ذلك لا يمدد عمر البطارية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>