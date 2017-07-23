 اليوم.. أردوغان يبدأ جولة خليجية للتوسط في أزمة قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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اليوم.. أردوغان يبدأ جولة خليجية للتوسط في أزمة قطر

اليوم.. أردوغان يبدأ جولة خليجية للتوسط في أزمة قطر
المناطق - الرياض

يبدأ اليوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جولة لمدة يومين في الخليج.

وذكرت رئاسة الجمهورية أن جولة أردوغان ستبدأ بزيارة  الكويت، للاطلاع على مستجدات مساعي الوساطة التي أجرتها منذ بدء أزمة  قطر، وينطلق بعدها لزيارة الرياض والدوحة لبحث إمكانية اتخاذ خطوات من شأنها حل أزمة بين قطر والدول الداعمة لمكافحة  الإرهاب.

وتأتي زيارة الرئيس التركي في سياق الجهود الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة لمعالجة أزمة قطر.

وقاطعت دول عربية وإسلامية الدوحة، الشهر الماضي، بسبب اتهامات تتعلق بتمويل قطر لجماعات إرهابية، وبتحالفها مع  إيران التي تهدد استقرار الخليج والمنطقة.

ورفضت أنقرة التراجع عن إقامة قاعدة عسكرية في قطر أو سحب القوات التي أرسلتها إلى الدوحة.

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