الدرونات ذات 250 غراما تخضع للتسجيل في بريطانيا

أفادت صحيفة غارديان بأن الحكومة البريطانية فرضت التسجيل الإلزامي لكل الطائرات المسيّرة التي يزيد وزنها على 250 غراما وذلك في إطار تعزيز التدابير الأمنية في مجال استخدام الدرونات.

ووفقا لمعلومات الصحيفة بات يتوجب على أصحاب الدرونات تسجيلها وكذلك اجتياز اختبار الأمن وقوانين مراعاة السرية عند استخدامها.

وقال وزير الطيران البريطاني مارتن كالانان إن التدابير الجديدة تهدف لحماية السكان وتوفير الاستخدام الأقصى من إمكانات هذه الطائرات.

وقالت الصحيفة إن قرار الحكومة سبقته دراسة حول الحوادث بمشاركة الدورنات دلت على أن الطائرات من دون طيار التي وزنها أكثر من 400 غرام يمكن ان تكسر الزجاج الأمامي للمروحيات خلال التصادم معها ويمكن للدرون الذي يزيد وزنه على 2 كلغم أن يلحق الضرر الجسيم بالطائرات الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل 22 حادثا بين الدرونات والطائرات المدنية خلال الأشهر الأربعة الأولى منذ بداية العام. ولم تتمكن الشرطة من تحديد مالكي هذه الدرونات.